Расширение ул. Кедровой до ул. Краузе в Калининском районе Новосибирска начнется уже в текущем году. Также в 2017 году планируется расширить ул. Краузе до Северного объезда. Для развития транспортной инфраструктуры северной части Новосибирска ГК «Стрижи» объединилась с другим застройщиком, осваивающим эту территорию – ГК «Энергомонтаж».

Как рассказал председатель комиссии совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин во время пресс-конференции в ТАСС 9 февраля, актуальность развития транспортной инфраструктуры северного направления города обусловлена тем, что именно в этой части города особо активно ведется комплексная жилищная застройка. «Конечно, при такой активной застройке стоит задуматься о развитии транспортной доступности, чтобы жителям было комфортно, чтобы она соответствовала их ожиданиям», – заметил депутат. По словам Игоря Кудина, необходимость строительства дорожной сети вызвана также и наличием на этой территории крупных торговых объектов. Кроме того, планируется строительство плодоовощного центра регионального масштаба в ближайшем будущем.

Депутат законодательного собрания Новосибирской области, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков объяснил создание рабочей группы по развитию дорог северного направления совместно с ГК «Энергомонтаж» несколькими причинами. «Существует необходимость координации работы в этом направлении городской и областной властей. На этом участке дороги принадлежат как городу, так и области с выходом на Северный объезд, который является федеральной трассой», – заметил председатель совета директоров ГК «Стрижи».

На текущий момент уже расширено с двух до четырех полос Мочищенское шоссе на участке от ул. Жуковская до ул. Кедровая, кроме того, вдоль дороги появилась пешеходная часть и было заменено освещение. Реализация этого проекта, по словам Ильи Полякова, потребовала порядка 300 млн руб. «Теперь планируется развитие ул. Кедровой от развилки до ул. Краузе. Этот участок является городским и содержит одно узкое место – железнодорожный переезд. Напомним, что железная дорога настаивала на строительстве многоуровневой развязки. Но все понимали, что это очень дорого, а за чей счет это делать понимания не было», — напомнил депутат. Тем не менее, по словам Ильи Полякова, мэрии, РЖД и ГК «Стрижи» наконец-то удалось достичь договоренности в этом вопросе. Теперь ГК «Стрижи» за свой счет разрабатывает проект переезда, застройщику обойдется это в 2-2,5 млн руб. В компании ожидают, что документация появится в течение полугода. Договор с профильной организацией уже заключен. Согласно планам, переезд планируется расширить до 4 полос и требуется замена покрытия. Уже после этого РЖД начнет вкладывать средства в реконструкцию этого участка. «Сколько будет вкладывать железная дорога, станет известно, когда появится проект», – говорит председатель совета директоров ГК «Стрижи».

В свою очередь городским бюджетом было предусмотрено расширение ул. Кедровой в 2017 году, но в силу определенных причин, эту статью расходов перевели на следующий год. «Но поскольку мы предлагаем именно форму государственно-частного партнерства, то планируем обращаться в горсовет, городскую администрацию с целью проведения этих работ именно в этому году», – представил планы Илья Поляков.

Кроме того в бюджете правительства Новосибирской области также заложены средства в размере 200 млн руб. на расширение участка от ул. Краузе до выезда на Северный объезд. Работы по расширению планируется провести в текущем году. Как уточнил депутат, этот проект будет совмещаться с расширением улицы Кедровой до Краузе. «В случае, если же расширение дороги по Кедровой застопорится, а от Краузе до объезда все-таки участок расширят, то мы получим очередное «бутылочное горлышко», — объяснил тем самым необходимость координации работы городских и областных властей при развитии дорожной сети бизнесом Илья Поляков.

Что касается участия ГК «Энергомонтаж», то застройщик займется развитием дорожной сети со стороны Калининского района. На данный момент строительная компания готовит проект строительства железнодорожного переезда на ул. Объединения.

Как добавил генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский, к 2018 году при запуске второй очереди жилого комплекса «Северная корона» строительство улицы Декоративный питомник должно быть завершено. «Таким образом, следует отметить, что уже сейчас, не дожидаясь совместных решений с властями, транспортный каркас от ул. Кедровой до ул. Краузе создается», — подчеркнул Игорь Белокобыльский. В то же время «Энергомонтаж» обязался ввести участок на Красном проспекте в следующем году.

«Безусловно, строительство транспортной развязки влечет развитие социальной базы. Потому что бессмысленно начинать в карьере Мочище бизнес без инфраструктуры», — напомнил генеральный директор ГК «Стрижи». При этом, что касается реализации начатых и будущих проектов, то грамотное финансовое планирование и запасы с рекордного 2014 года, позволяют застройщику вести работу в данном направлении.

Как рассказал Илья Поляков, единственная в микрорайоне школа №51 получит две пристройки. «За свой счет мы сейчас проектируем пристройку к школе. Это будет два здания, одно из которых рассчитано на 450 человек. В это здание переедет начальная школа. Во второй трехэтажной пристройке разместятся тир, актовый зал и библиотека, которая может стать самой большой библиотекой Заельцовского района», строительство планируется начать в текущем году.

Также продолжается проектирование поликлиники, ожидается, что к 2018 году областной бюджет выделит средства на эти цели. Ведется совместная работа с муниципалитетом, в частности, был введен в эксплуатацию детский сад на 300 детей. И планируется строительство еще двух дошкольных учреждений на ул. Охотская и на ул. Декоративный питомник. В апреле-мае проекты объектов должны быть готовы. Ведется строительство детского биатлонного-лыжного комплекса на 200-220 человек, также в форме ГЧП.

Говоря о перспективах развития строительного рынка Игорь Белокобыльский отметил, что по его словам отрасль сейчас будет находиться в так называемом «боковом тренде». «В 2016 году в мае, июне, июле продажи были беспрецедентно низкими. Затем падение спроса завершилось, но и резкого роста так же не ожидаем. Что же касается статистики НОЗА, то в Новосибирской области к концу 2017 года изменится соотношение в сторону спроса», – отметил генеральный директор ГК «Стрижи».

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