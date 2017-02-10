В Новосибирске в 2016 году была сдана 27 984 квартира, что на 14,5% меньше аналогичного показателя прошлого года (30 834 квартиры), а общий объем ввода составил 1,528 млн. кв. метров сократившись на 12,1% к прошлогоднему уровню (1,738 млн. кв. метров), сообщает ГК «ЁЛКА девелопмент».

В Новосибирской области за 2016 год была сдана в эксплуатацию 36 901 квартира, что на 14,7% меньше, чем было сдано годом ранее (43,3 тыс. квартир) Общий объем ввода жилых площадей составил 2,210 млн. кв. метров, снизив на 14,5% прошлогодний показатель (2,585 млн. кв. метров), подсчитали специалисты ГК «ЁЛКА девелопмент».

От общего количества площадей многоэтажное строительство в Новосибирской области составило 67,8% (1 520 млн. кв. метров), а малоэтажное – 32,2 % (более 690 тыс. кв. метров). Таким образом, каждый третий квадратный метр был сдан в малоэтажном строительстве.

Непосредственно в Новосибирске в 2016 году была сдана 27 984 квартира, что на 14,5% меньше аналогичного показателя прошлого года (30 834 квартиры), а общий объем ввода составил 1,528 млн. кв. метров сократившись на 12,1% к прошлогоднему уровню (1,738 млн. кв. метров).

Всего за 2016 год в Новосибирске за год построили 129 многоэтажных многоквартирных жилых домов, отмечают в ГК «ЁЛКА девелопмент», сократив на 3% параметры ввода 2015 года, когда их было сдано 133 единицы. В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя в 2016 году составил 0,98 кв. метров. В прошлом году этот показатель держался на уровне 1,11 кв. метров. Общероссийское значение на 2016 год – 0,6 на человека.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.