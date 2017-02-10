Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовных дел в отношении директоров ООО «Спецсвязьбезопасность» и ООО «ИБ РФК» из-за невыплаты заработной платы сотрудникам.



По информации следствия, с июня 2016 года по январь 2017 года гендиректор «Спецсвязьбезопасности» не выплачивал зарплату 23 работникам. Общая сумма оценивается в 3,7 млн руб.

Руководитель «ИБ РФК» с января по октябрь 2016 года не выплатил заработную плату 6 работникам. Сумма составила примерно 1,3 млн руб.

Однако, на счетах обоих организаций имелись денежные средства для погашения задолженности, которые руководство использовало на другие цели, не являющиеся обязательными платежами.

Расследование уголовных дел продолжается.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.