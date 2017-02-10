Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом бизнесмена Дмитрия Малахова по иску банка ФК «Открытие» и ввел в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на четыре месяца до 9 июня 2017 года.



Суд постановил внести требование банка «ФК Открытие» в размере 103 211 648 рублей 17 копеек в реестр требований кредиторов Дмитрия Малахова с отнесением в третью очередь удовлетворения.

Напомним, что Дмитрий Малахов являлся основателем «Сибирской лизинговой компании» («СЛК») и одним из основателей ГК «СЛК-Моторс», в прошлом одного из крупнейших автодилеров Новосибирска. В 2010 году он вышел из состава учредителей группы компаний и запустил собственный бизнес в этой сфере, получив дилерство BMW и KIA. Вместе с тем, в 2014 году Дмитрий Малахов закрыл дилерский центр KIA, а в 2015 — BMW. Таким образом, бизнесмен сосредоточился на строительной сфере. Однако и здесь ситуацию сложно назвать благополучной. Весной 2016 года была введена процедура банкротства на заводе автоклавного газобетона «Бетолекс», а в декабре 2016 года на нем было остановлено производство. Также стоит отметить, что Дмитрий Малахов является действующим президентом федерации легкой атлетики Новосибирской области.

В свою очередь еще один основатель «СЛК-Моторс» — Наталья Жданова — также ранее была признана банкротом.

Сама группа компаний «СЛК-Моторс» в настоящее время уже не является официальным дилером Toyota, Lexus, Porsche, Nissan, Mitsubishi, Volvo, Ford, Hyundai, Lada, Audi, салоны авторитейлера закрыты.

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