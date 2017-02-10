Адвокат экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Александр Балян подтвердил «КС», что одно из уголовных дел бывшего руководителя области было закрыто «за отсутствием состава преступления».



Речь идет о деле, возбужденном в 2014 году и касавшемся перевода земель обороны в статус сельхозугодий, о котором «КС» писал ранее.

Уголовное дело о превышении полномочий закрыто пятым управлением Следственного комитета России.

Напомним, что в мае 2012 года Василий Юрченко издал распоряжение о переводе участка из земли обороны и безопасности в категорию сельскохозяйственной. Но, как пологало следствие, такое решение могло принять только федеральное правительство. Поэтому и было заведено дело о превышении должностных полномочий. Однако, обвинение Василию Юрченко предъявлено не было.

Напомним, что другое дело Василия Юрченко — о продаже участка на ул. Чаплыгина — еще продолжается. «КС» следит за развитием событий.

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