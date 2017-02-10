По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, первый гостиничный комплекс строящегося курорта «Белокуриха-2» туристы смогут посетить уже через полтора месяца. Об этом глава региона заявил на встрече с президентом-председателем правления ВТБ24 Михаилом Задорновым.



«Туристы уже неоднократно посещали территорию «Белокурихи-2», любовались красотами, но если говорить именно об остановке в гостиничном комплексе, то первый на этой площадке будет построен через 1-1,5 месяца. Гостиница будет готова к приему гостей круглогодично», — цитирует Александра Карлина ТАСС.

Заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании — якорного инвестора «Курорта Белокуриха» Олег Акимов сообщил, что алтайский инвестор вложил в строительство комплекса 20 млн руб. Объект будет включать 10 номеров. На данный момент ожидается подвод воды и электричества.

Справка:

«Белокуриха-2» — новый курорт в предгорьях Алтайского края. Проектная стоимость — 10 млрд руб. Инвестиции государства составили около 2 млрд руб.

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