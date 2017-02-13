Духовная пища, конечно, превыше всего. Но как не зайти в буфет: перехватить бутерброд, поднять бокал шампанского за премьеру, взбодриться чашкой кофе после ударной дозы классики. Может быть, именно крем-брюле в металлической креманке в последнем антракте четырехтактного балета, по пятьдесят коньяку перед горячим джем-сейшеном или пресловутое ведро поп-корна превращают заурядный культпоход в незабываемое событие? Часть культуры, как ни крути, а также важная составляющая заведения. «КС» решил подготовить серию материалов о буфетах новосибирских учреждений культуры. Цикл открывает театр «Красный факел».

В антрактах «Красного факела» обычно бывает людно — театр обладает лояльной аудиторией, которая знает и ценит артистов, чаще всего не пропускает ни одной премьеры или резонансной постановки. Театральный буфет в фойе, по наблюдениям корреспондента «КС», работает быстро и слаженно: в огромном самоваре не скудеет чай, кофе и мороженое — отдельно. «У нас есть буфет, который работает для зрителей большого и малого залов, и самостоятельное заведение «КаФе». Принадлежат эти структуры театру», — уточняет директор кафе в театре «Красный факел» Людмила Григорова. — Буфет работает для зрителей, пришедших на спектакль, перед его началом и в антракте». Можно сказать, что все зрители начинают свой театральный вечер с буфета, поэтому театральный буфет старается предложить ассортимент разных ценовых категорий. «Это готовые блюда фабричного и собственного производства: бутерброды, десерты, пирожные, мороженое, чай, кофе, алкогольные напитки. Мы давно отказались от растворимого кофе — только из кофемашины. Очень популярный у наших зрителей напиток — бутилированная негазированная вода; люди следят за своим здоровьем», — рассказывает директор кафе. По ее мнению, буфет — это необходимый атрибут театра. Средний чек в буфете (обычно это чай с бутербродом или пирожным) составляет 250 рублей.

Но буфетом история не заканчивается. В цокольном этаже театра располагается собственное «КаФе», имеющее отдельный вход. Работает оно самостоятельно, для зрителей, которые приходят именно сюда: на музыкальные программы, литературные вечера, спектакли. В меню можно найти холодные и горячие закуски, горячие блюда, десерты собственного производства, алкогольные и безалкогольные напитки. Кухню «КаФе» можно отнести к европейской классической. «Особую любовь наших посетителей завоевали паста с морепродуктами, семга с жульеном, утиная грудка с вишневым соусом, фирменный «Цезарь», тирамису и другие десерты, которые готовит наш шеф-повар Александр Коротков», — отмечает Людмила Григорова. Средний чек в «КаФе» составляет около 500 рублей. И хотя программы в кафе идут не каждый день, кухня работает ежедневно. Интересно, что по меню «КаФе» могут сделать заказы посетители VIP-ложи или зрители, решившие отметить свой день рождения в театре.

Но главной фишкой «КаФе» можно считать актеров, ведь это кафе театральное, с собственной сценой. Вся атмосфера, начиная с интерьера в сдержанных кофейных тонах и заканчивая дизайном меню с фотографиями из спектаклей, вдохновлена театром и не отвлекает от главного: артиста на сцене. И если во время спектаклей зрителей не обслуживают, то во время музыкальных программ работают официанты, и зрители могут сделать заказ.

Стоит отметить, что как отдельный проект «КаФе» возникло только после масштабной реконструкции театра, которая позволила спроектировать и оснастить отдельное помещение в цокольном этаже. Кстати, до революции в этом месте находились знаменитые винные погреба Коммерческого клуба, также располагавшего рестораном. «В распоряжении наших поваров профессиональное оборудование: кофемашины, грили, пароконвектомат — не каждое городское кафе так оснащено. Кафе находится на самоокупаемости, поэтому, кроме театральных событий, мы проводим корпоративные праздники, конференции, свадьбы, презентации», — сообщает Людмила Григорова.

Если говорить о творческой кухне «КаФе», то ею заведует Константин Телегин — один из популярнейших артистов театра, человек разносторонних дарований и неуемной творческой энергии. «В январе мы выпустили литературный спектакль «Борьба полов» по рассказам Аркадия Аверченко. В конце февраля сыграем детский спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Он уже полюбился новосибирцам в новогодние дни, но тогда его показывали на театральных площадках, а теперь попробуем новый формат, в кафе. В марте мы возобновим музыкальную актерскую программу «Киномания» — теперь в нее войдут только песни из советских кинофильмов. Новую версию концерта режиссер Микаил Микаилов сделает еще более театрализованной. Ждем с нетерпением открытия нашей летней веранды — на воздухе всегда царит другая атмосфера, чем в помещении», — рассказал арт-директор «КаФе» Константин Телегин.

Стратегическая задача площадки, по его мнению, заключается в поиске новых способов общения театра и зрителя. В «КаФе», которое принято называть третьей сценой театра, уже сложился репертуар для публики разных вкусов и интересов, сюда зритель может прийти, как в самостоятельное заведение. Люди знают театральных артистов, им, как правило, интересно увидеть их в кафе в новых проявлениях. А бывает и другой путь: зритель сначала посетил «КаФе», а потом идет покупать билеты в театр. И даже если путь к сердцу зрителя лежит через желудок, в конечном счете выигрывают и публика, и драматическое искусство.

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