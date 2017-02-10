Мэрия Новосибирска планирует развитие социальной инфраструктуры города с привлечением частных инвестиций и средств федерального бюджета.



В своем выступлении на дискуссионной площадке по развитию социальной инфраструктуры в рамках проекта «Городские приоритеты» мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил планы мэрии по строительству детских садов и школ не только при поддержке федерального центра, но и привлекая к решению этого вопроса частных инвесторов.

«В развитии социальной инфраструктуры в рамках муниципально-частного партнерства заинтересованы все – муниципалитет, жители, застройщики. Потому что без детских садов, школ новые кварталы неконкурентоспособны, – отметил глава города. – Мы приглашаем застройщиков к сотрудничеству, и они активно откликаются, выдвигая интересные инициативы. Инвесторы предлагают варианты размещения на их территориях детских садов и школ, разрабатывают проекты». В качестве примера мэр привел проекты школ в микрорайонах «Чистая Слобода», «Матрешки» и вспомнил о построеннй на Родниках школе № 211.

И. о. начальника департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев отметил, что на программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2017–2030 годы потребуется около 176 млрд руб. Она включает строительство и реконструкцию 74 школ, 86 детских садов, 62 объектов культуры и спорта и 96 объектов здравоохранения.

Кроме того, по словам главного архитектора Новосибирска Виктора Тимонова, в Минстрое РФ сейчас находится на рассмотрении проектно-сметная документация по строительству школы на 1100 мест, которое уже ведется. «Мы планируем принять участие в конкурсе на получение федеральных средств на строительство данной школы в 2018 году», — пояснил он. Еще одна школа будет построена к 2018 году — уже получено подтверждение от Минстроя НСО о направлении заявки на получение в 2017 году субсидии из средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на этот объект.

«Большая работа ведётся, ещё больше предстоит сделать. Для мэрии развитие социальной инфраструктуры – приоритет на ближайшие годы», – подытожил Анатолий Локоть.

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