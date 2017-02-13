Какие автомобильные новинки выйдут на сибирский рынок в 2017 году?

Редакция «КС» представляет ставший уже традиционным обзор новинок в премиум-сегменте автомобильного рынка в 2017 году.

Статистика продаж минувшего 2016 года не подтвердила сложившихся ранее тенденций на более высокую устойчивость премиум-сегмента в кризисный период в целом. Скорее по результатам прошедшего года можно сказать, что каждая марка, независимо от статуса, идет на рынке своим путем. Если смотреть на цифры, продажи легковых автомобилей в 2016 году в России упали по отношению к 2015-му на 11%. При этом такие уважаемые игроки премиум-класса, как Mercedes-Benz и Audi, обладающие развитым модельным рядом, показали падение ниже среднерыночной величины, на 13% и 19% соответственно. Более нишевые Volvo и Land Rover снизили продажи еще сильнее. С другой стороны, Lexus по итогам прошлого года вырос в России на 19%, а Jaguar и вовсе нарастил продажи более чем в два раза благодаря выходу на рынок кроссовера F-Pace, о котором «КС» рассказывал в аналогичном материале год назад. В этот раз мы рассмотрим новинки, которые, возможно, точно так же радикально изменят статистику продаж в 2017 году.

Гаджет

Формально новую Porsche Panamera правильнее отнести к моделям 2016 года, так как появление модели и старт продаж, в том числе в России, пришлись на конец прошлого года. Но пока это, безусловно, одна из самых интересных новинок одной из самых статусных марок в сегменте. Автомобиль построен на новой модульной платформе MSB концерна Volkswagen, на основе которой впоследствии будут выпускать также и модели Bentley. Внешне модель сохранила узнаваемый облик предшественницы, однако дизайн стал более современным, в частности, с более элегантным решением задней части кузова с пологой линией задних стоек.

Модельный ряд остался прежним: базовая Panamera в задне- и полноприводной модификациях, более мощная версия S, флагманская Turbo (обе только с полноприводной трансмиссией), а также дизельная и гибридная версии. Но интересно то, что теперь все бензиновые модели имеют под капотом турбомоторы. Базовая версия оснащена мотором V6 объемом 2,9 литра, мощностью 330 л. с., версия S — тем же двигателем, форсированным до 440 л. с., а топовая Turbo уже получила V8 4,0 и 550 л. с., позволяющих разменять первую сотню км/ч за 3,6 секунды.

Но самые инновационные изменения ждут в салоне автомобиля. Интерьер решен в новой концепции Porsche Advanced Cockpit. Вместо приборных шкал — дисплеи, большинство клавиш заменено сенсорами. По центру передней панели — «тачскрин» диагональю 12,3 дюйма с функцией управления жестами, на тоннеле, в том числе и у задних пассажиров, также расположены «тачпады». Встроенный LTE-модем с собственной сим-картой обеспечивает постоянное подключение машины к всемирной паутине. По сути это уже не автомобиль в прежнем понимании, а гаджет с функцией передвижения по дорогам! В принципе, в той или иной степени эта тенденция становится характерной для всех представителей премиум-класса, но новая Panamera стала одним из наиболее ярких ее воплощений.

Как уже сказано выше, автомобиль доступен в продаже у российских дилеров, цены начинаются с отметки в 6 099 000 рублей.

Бизнес-классика

Классика жанра бизнес-седанов — новая модель BMW 5-й серии — была впервые представлена публике в октябре 2016 года. Но в шоу-румах сибирских дилеров новинка, как сообщает директор по корпоративным коммуникациям BMW Group Россия Василий Мельников, появится в марте 2017 года. Внешне новая «пятерка» решена в стилистике появившейся в 2015 году 7-й серии, а в топовых модификациях не уступает флагманской модели и в оснащении. Технически сходство подкреплено общей платформой CLAR, на которой построены автомобили. Однако, в отличие от «семерки», «пятерка» оснащена традиционной пружинной подвеской, без применения пневмоэлементов.

Интерьер в целом выдержан в стиле последних моделей BMW. Технически тоже все достаточно традиционно — широкий выбор моторов, задний или фирменный полный привод, спортивные М-версии.

Для российского рынка самое важное, что «пятерка», единственная из «большой тройки» немецких премиум-брендов, будет по-прежнему собираться в Калининграде, на заводе «Автотор». Но первые российские машины появятся у дилеров к концу года, чуть раннее появится самая доступная бензиновая модель 520i, которая наверняка и будет давать основные объемы продаж. Пока самая доступная для заказа дизельная версия 520d имеет цену от 2,76 млн рублей.

Законодатель моды

Volvo следует курсом на полное обновление модельного ряда, начатым два года назад с выходом нового ХС90. Уже представлен новый универсал повышенной проходимости Volvo V90 Cross Country, который поступит дилерам к весне. Шведы стали своего рода законодателем моды в этом классе автомобилей — первая модель V70 XC AWD была показана в далеком 1997 году в качестве модификации серийного универсала V70 для людей, ведущих активный образ жизни.

В следующем поколении модель получила отдельное наименование XC70 и стала родоначальником всего семейства XC. Но в ходе модернизации модельного ряда производитель решил закрепить обозначение XC для «кроссоверов по рождению», а для «вседорожных» модификаций легковых моделей оставить «родовое имя», в данном случае V90, с приставкой Cross Country. Автомобиль создан по проверенному рецепту: за основу взят универсал V90 c полноприводной трансмиссией, дорожный просвет увеличен до вполне внедорожных 210 мм, с соответствующими изменениями пружин и амортизаторов, а во внешности добавлен практичный пластиковый обвес по периметру бамперов и порогов. Под капотом знакомые по седану S90 «даунсайзинговые» 2-литровые бензиновые и дизельные турбомоторы, коробки передач только автоматические. Цена на модель начинается от 2 999 000 рублей.

Игра на чужом поле

Mercedes-Benz в минувшем году завершил обновление основного модельного ряда и в ближайшее время порадует любителей марки модификациями на базе существующих моделей. Наиболее актуальной новинкой для российских поклонников марки станет, пожалуй, Mercedes E-class All-Terrain.

С этой моделью штутгартцы выходят на поле, где давно играют Audi Allroad и универсалы Volvo XC. И полностью принимают правила игры: за основу взят обычный универсал Е-класса, в базовую комплектацию включена пневмоподвеска с возможностью изменения дорожного просвета (к слову, здесь даже в максимальном положении «All-Terrain» с ограничением скорости до 35 км/ч он составляет достаточно скромные 176 мм), фирменная полноприводная трансмиссия 4matic, и добавлены элементы внедорожного экстерьера — металлические накладки бамперов и порогов, расширенные колесные арки и пр. Как и соперники по игре, вседорожный универсал от Mercedes рассчитан на покупателей, ведущих активный образ жизни, и, учитывая возрастающую популярность такового вкупе с наличием преданных поклонников трехлучевой звезды, наверняка найдет своих покупателей. Цены предварительно озвучены и начинаются с отметки 3 990 000 рублей. По словам начальника отдела корпоративной коммуникации «Мерседес-Бенц РУС» Андрея Родионова, автомобиль появится в продаже в апреле текущего года.

Невидимая революция

Новая Audi Q5 впервые была показана публике в октябре 2016 года на парижском автосалоне. Внешне — эволюция внешнего вида предыдущей модели в стиле нового Q7, чуть увеличившиеся размеры, перекликающийся с другими новыми моделями интерьер. Но в недрах трансмиссии идет невидимая революция.

Говоря об Audi, многие тут же подразумевают quattro, а говоря Quattro — постоянный полный привод на основе механического самоблокирующегося дифференциала Torsen. В то время как большинство конкурентов давно перешли на схемы с управляемым электроникой полным приводом, Audi сохраняла верность точной механике. Но прогресс неумолим, и на большинстве версий нового Q5 будет использована новая трансмиссия quattro ultra: постоянный привод на передние колеса и подключение задней оси с помощью электронно-управляемой муфты. Алгоритм управления довольно сложный, и учитывает массу параметров, вплоть до температуры наружного воздуха — в холодную погоду полный привод включается принудительно. Коробки передач — 6-ступенчатая механика (впрочем, в России мы ее вряд ли увидим) и 7-ступенчатый «робот» S-tronic. Пока в модельном ряду остается версия 3.0 TDI с традиционным приводом quattro и гидромеханической КПП Tiptronic, но наверняка в будущем «трансмиссионная революция» распространится на всю линейку Q5, а возможно и Audi вообще. По словам PR-директора Audi в России Светланы Шамановой, новинка поступит в продажу в мае текущего года.

Видимая революция

В отличие от «невидимой революции» Audi британцы из Land Rover решились на революцию видимую. Речь идет о новом Land Rover Discovery. Впервые эта модель появилась в 1989 году и стала знаменитой благодаря участию во внедорожных рейдах Camel Trophy. Именно с тех пор за Discovery закрепилась слава надежного и неприхотливого покорителя бездорожья. Последующие поколения модели наследовали угловатый облик, с высокой крышей и отвесной задней стенкой кузова, так что неискушенные люди вполне могли спутать автомобили соседних поколений.

Но время идет, появились новые молодые покупатели, которые уже не помнят о легендарных трофи-рейдах, в моде спортивный стиль — и пятое поколение «Диско» получило абсолютно новый дизайн в стиле появившегося двумя годами ранее «младшего» Discovery Sport. При этом технически автомобиль остался верен внедорожным «заветам предков» — у него внушительный дорожный просвет (максимальная величина достигает 283 мм), прочная энергоемкая подвеска, постоянный полный привод и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с двухступенчатой «раздаткой» и понижающей передачей (хотя в качестве альтернативы доступна и версия без понижающей передачи). Разумеется, как и подобает современному премиум-автомобилю, Discovery оснащен различными электронными и мультимедийными системами, повышающими комфорт водителя и пассажиров. Доступны 5- и 7-местные конфигурации автомобиля.

Цены известны и начинаются от 4 033 000 рублей за самую простую комплектацию SE с дизелем V6 мощностью 249 л. с. Что интересно — доступные в Европе и других рынках модификации с 4-цилиндровыми моторами в Россию поставляться не будут. По словам директора по маркетингу и продукту «Jaguar Land Rover Россия» Елены Кравец, старт продаж новинки у сибирских дилеров намечен на 18 мая.

Недалекое будущее

На прошедшем в январе мотор-шоу в Детройте японцы из Lexus показали будущий флагманский седан модели LS. При этом начало продаж в США запланировано на конец 2017 года, а в Россию автомобиль попадет, скорее всего, только в начале будущего года. Но учитывая, что новинка представлена в серийной конфигурации, она вполне достойна попадания в наш текущий обзор. С каждым поколением представительских седанов Lexus становится все более самобытным, предлагая альтернативу тем, кто устал от немецкой строгости.

В дизайне обращают на себя внимание длинный стремительный силуэт и крупная агрессивная веретенообразная решетка радиатора. В салоне — привычный уже японский хай-тек в сочетании с расширенной кожано-деревянной отделкой. Для начала показан вариант с традиционным бензиновым мотором, получивший обозначение LS500 (хотя под капотом, в отличие от прошлых поколений, битурбомотор V6 3,5 мощностью 421 л. с.), но наверняка в модельном ряду будет и гибридная версия, которая отлично зарекомендовала себя в том числе и на российском рынке. Учитывая популярность марки в Сибири, можно не сомневаться, что новинка будет пользоваться успехом. В российском представительстве марки о сроках ее появления в продаже пока не сообщают.

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