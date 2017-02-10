МТС сообщает, что в 2016 году число точек обслуживания в регионах Сибири выросло на 20%. С начала года МТС открыла 108 новых точек обслуживания, в том числе в столицах регионов и в отдаленных населенных пунктах.

В первую очередь дополнительные магазины появились там, где наблюдается повышенный потребительский спрос на услуги сети МТС. С учетом этого компания запустила более 30 салонов в столицах сибирских регионов: Омске, Барнауле, Томске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Абакане, Горно-Алтайске и Кызыле.

Больше всего новых точек обслуживания оператора появилось в Омской области – их стало больше в 1,5 раза. В Новосибирской Алтайском и Красноярском крае – открыты по 200 точек, в Томской области – около 150. Часть из точек, где представлены услуги МТС, размещена на территории отделений почтовой связи.

«Сибиряки активно пользуются мобильным интернетом: за последний год трафик в сети МТС вырос более чем на треть. Для того, чтобы наши абоненты получали не только качественную связь и доступ в мобильный интернет, но и достойный уровень сервиса: могли приобретать современные гаджеты по доступным ценам, оплачивать услуги и прочее, мы открываем новые салоны и точки обслуживания. В 2017 году мы продолжим развитие розничной сети, чтобы сервис и самые современные технологии были доступны даже в удаленных уголках Сибири», — отметил директор филиала «МТС» в Сибири Александр Соловенчук.

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