Россельхозбанк: рост по всем направлениям

Агропромышленный комплекс объявлен губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким одним из наиболее перспективных направлений развития экономики региона. В современных экономических условиях эффективная поддержка аграриев является стратегически важной задачей. Новосибирский филиал Россельхозбанка в минувшем году сохранил лидерство в кредитовании АПК, по данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Об итогах работы филиала в 2016 году, о перспективах и планах, а также о роли банка в экономике Новосибирской области рассказал директор новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ.

Направления роста

— В 2016 году Новосибирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» нарастил объемы бизнеса по ключевым направлениям деятельности. Кредитный портфель филиала за 2016 год вырос на 6% и на 1 января 2017 года достиг 22,2 млрд рублей. За 2016 год Новосибирский филиал выдал клиентам 18,8 млрд рублей, что на 27% выше аналогичного показателя 2015 года. Сумма привлеченных средств клиентов в 2016 году выросла на 33% и на 1 января 2017 года составила 13,5 млрд рублей, из них 5,1 млрд рублей — средства физических лиц. Следует отдельно отметить, что рост кредитного и ресурсного портфелей филиала опережает среднерыночные показатели по региону.

В 2016 году Новосибирский филиал существенно увеличил выдачи корпоративным клиентам. С января по декабрь текущего года юридическим лицам и предпринимателям региона банк выдал 16,5 млрд рублей, это превышает аналогичный показатель 2015 года на 26%. Активно кредитовались как крупные предприятия, так и представители малого бизнеса.

Клиентам — физическим лицам Новосибирским филиалом Россельхозбанка выдано 2,3 млрд рублей. Одним из наиболее актуальных продуктов для жителей региона стало ипотечное кредитование. За 2016 год по ипотечным программам было выдано 708 кредитов на сумму 1,18 млрд рублей.

Поддерживая аграриев региона

— Сельхозпроизводители с каждым годом адаптируются к новым условиям ведения бизнеса. Это в равной степени относится как к крупным предприятиям, так и к фермерским хозяйствам. В стадии обсуждения находится «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области», которая должна обозначить основные приоритеты развития сельскохозяйственной отрасли региона на ближайшие годы. Естественно, в таких условиях потребность в заемных средствах для аграриев увеличивается.

Новосибирский филиал в 2016 году выдал сельхозпредприятиям на проведение сезонных работ 3,8 млрд рублей, сохранив лидерство в данном сегменте. На рынке кредитования сезонных работ в Новосибирской области доля Россельхозбанка составила 92%. Потребности аграриев региона в заемных средствах банк полностью удовлетворил.

Среди клиентов Россельхозбанка — представители всех подотраслей АПК. Это животноводческие, растениеводческие хозяйства, птицефабрики, переработчики мясной и молочной продукции — для каждого из клиентов банк предоставляет набор качественных финансовых услуг, учитывающий специфику каждого из предприятий.

Бесспорно, для сельхозбизнеса важным событием стало введение программы льготного кредитования. В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по льготной ставке и существенно упростит процесс получения господдержки. Россельхозбанк стал первым банком, заключившим с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации соглашение о новом порядке кредитования. Более того, Новосибирский филиал сразу начал активно работать с предприятиями АПК по новому механизму кредитования, на данный момент мы выдали первые в регионе кредиты по этой программе, общая сумма заключенных кредитных соглашений уже превысила 300 млн рублей.

В связи с этим хотелось бы поблагодарить за взаимодействие министерство сельского хозяйства Новосибирской области в лице заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина. Ежегодно министерство и региональный филиал Россельхозбанка разрабатывают и успешно реализуют план совместных мероприятий, это способствует реализации всех задач по поддержке АПК Новосибирской области.

В планах — только развитие

— В 2017 году мы ставим перед собой задачу развиваться по всем направлениям деятельности: кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание и другие банковские услуги. Являясь основным финансовым партнером АПК региона, мы также привлекаем клиентов из других отраслей экономики и планируем сохранить данную тенденцию. В целом следует сказать, что, рассматривая итоги работы в 2016 году, Россельхозбанк уверенно чувствует себя на рынке региона, тем более что потенциал в этом рынке есть.

В работе находятся несколько перспективных инвестиционных проектов в сфере АПК, которые мы планируем начать реализовывать в этом году. Мы рассчитываем, что старт этих проектов ознаменует собой новый этап развития новосибирского агропромышленного комплекса и даст новые точки роста экономике региона.

В середине года мы планируем открыть в Новосибирске региональный ипотечный центр. Уже сейчас Новосибирский филиал активно взаимодействует со всеми ключевыми застройщиками региона, а для заемщиков предлагает выгодные условия ипотечных займов как на рынке новостроек, так и по программам кредитования вторичного жилья, покупки земельных участков и индивидуальных домов.

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