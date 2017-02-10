Угледобывающая компания «Сибирский Антрацит» подвела итоги работы в 2016 году и объявила о планах на 2017 год. По результатам ушедшего года выручка предприятия составила 27,1 млрд руб., что на 3,9 млрд руб. больше, чем в 2015 году. Как удалось достичь таких показателей и каковы планы компании по дальнейшему развитию — в материале «КС».

«Сибирский Антрацит» — ведущий в России и в мире производитель и экспортер антрацита качества UHG (Ultra High Grade). Ведет добычу угля на месторождениях Горловского угольного бассейна в Искитимском районе Новосибирской области. На предприятии трудятся более 2000 человек. В голосовании на сайте «КС» за право называться компанией года в сфере промышленности «Сибирский Антрацит» занял третье место по мнению читателей издания.

2016 год был не самым простым для сибирской промышленности, и для многих ее отраслей характеризовался стагнацией. Кризисный упадок 2014 года оказался позади, однако крайне ограниченное число предприятий в текущих условиях способны продемонстрировать серьезный рост. По мнению экспертов, промышленники еще не до конца освоились в обновленных экономических условиях и пока экономят ресурсы, ожидая лучших времен. При этом основные тенденции ближайших лет уже дают о себе знать. Так, положительным образом на бизнесе сказываются упор на повышение производительности труда, качество продукции и экспорт.

«Сибирский Антрацит» — одно из ключевых предприятий Новосибирской области. В частности, компанию высоко оценил на расширенном выездном заседании правительства в ноябре прошлого года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, отметив, что развитие угольного предприятия является одной из серьезных точек инвестиционного роста района.

Ставка на экспорт

В текущих экономических и политических условиях со стороны промышленных предприятий логична ставка на экспорт. Особенно перспективным направлением для реализации российской продукции считается Восток. Именно азиатские страны в последнее время называют стратегическим партнером России.

79% экспорта «Сибирского Антрацита» осуществляется в страны Азии. Основными направлениями международных поставок в 2016 году стали Китай, Индия, Южная Корея, Германия, Вьетнам и Япония.

Стоит отметить, что доля экспорта в общем объеме продаж «Сибирского Антрацита» в 2016 году составила 96%, а это 4,8 млн тонн угля. Показатель вырос на 18% по сравнению с 2015 годом. В целом же в ушедшем году было реализовано 4,9 млн тонн антрацита (на 15% больше, чем годом ранее).

Несмотря на то что в первом полугодии 2016 года цены на мировом сырьевом рынке находились на минимальном за последние десять лет уровне, «Сибирскому Антрациту» удалось поднять свои экономические показатели. По итогам 2016 года выручка предприятия составила 27,1 млрд руб., что на 3,9 млрд руб. больше, чем в 2015 году. Для укрепления своих позиций компания проводила мероприятия по повышению качества продукции, увеличению производительности и снижению себестоимости.

Важные приоритеты

В минувшем году «Сибирский Антрацит», как отмечают в самой компании, значительно повысил качество производимой продукции. Были внесены инженерно-технические и организационные изменения в производственный процесс, чтобы исключить попадание избыточной влаги в продукцию. В результате удалось снизить влагу в отгружаемой продукции более чем на 2,5%: в зимний период — с 14% до 12% и ниже, а в летний — до 11%. Кроме того, в 2016 году была реализована новая технология добычи низкозольного угля, в связи с чем потребителям были предложены новые востребованные сорта антрацита.

Повышение производительности труда отразилось на заработной плате рабочих. Средняя зарплата сотрудников предприятия выросла на 9%. Это выше, чем в среднем по отрасли в регионе. Согласно данным Новосибирскстата, в 2016 году средняя зарплата в добывающей отрасли выросла по отношению к 2015 году на 6%. Кстати, именно «Сибирский Антрацит», по мнению министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, обеспечивает хороший для региона уровень заработной платы, который демонстрирует Искитимский район.

Что касается развития складских и погрузочных мощностей «Сибирского Антрацита», то в 2016 году построены и приняты в эксплуатацию станции Шихтовочная и Углесборочная, дополнительный погрузочный комплекс и складской комплекс в рабочем поселке Линево.

Была модернизирована фабрика «Листвянская-1» — в результате ее производительность повысилась на 500 тыс. тонн антрацита в год, то есть на 25%. Проведено техническое перевооружение фабрики «Листвянская-2» — установлена новая аспирационная система с эффективностью очистки воздуха выше 98%.

Развитие региона

Искитимский район Новосибирской области руководство региона называет одной из перспективных территорий инвестиционного развития, участвующих в формировании Новосибирской агломерации.

В рамках программ, направленных на улучшение жизни в Искитимском районе, «Сибирским Антрацитом» был дополнительно реализован ряд проектов. В частности, в поселке Листвянском отремонтирован и оснащен оборудованием Дом культуры, отреставрирован памятник Солдату-освободителю. В селе Гусельниково при участии предприятия сделан ремонт школы. В деревне Ургун «Сибирский Антрацит» отремонтировал внутренние дороги, высадил 800 деревьев и приобрел технику для библиотеки. Предприятие оказывает поддержку различным детским коллективам, учебным учреждениям, а также представителям старшего поколения — ветеранам войны и труда, ветеранам шахты «Листвянская».

В целом на финансирование социальных программ «Сибантрацит» в 2016 году направил на 30% больше, чем годом ранее.

Одно из направлений социальной деятельности «Сибирского Антрацита» — это развитие спорта и здорового образа жизни в регионе. В частности, компания финансирует ХК «Сибирь» и «Сибирскую хоккейную лигу» — объединение любительских команд.

В самой компании позитивно оценивают достигнутые результаты. «2016 год был успешным и продуктивным. Мы выполнили все поставленные задачи. В 2017 году увеличим объем добычи до 7,2 млн тонн. По-прежнему будем концентрироваться на производительности труда, качестве продукции и укреплении позиций на рынке. Для выполнения поставленных задач осуществим ряд проектов. Модернизируем фабрику «Листвянская-2» и расширим парк техники, продолжим развитие железнодорожной инфраструктуры, системы мотивации и развития сотрудников», — сообщила генеральный директор «Сибирского Антрацита» Анастасия Попрыгаева.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.