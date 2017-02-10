В минувшую среду, 8 февраля, руководители Кемеровского филиала Альфа-Банка подвели финансовые итоги за 2016 год. По мнению спикеров, непредсказуемый рынок уходит в прошлое: у клиентов появилось больше уверенности в завтрашнем дне, и банкам стало легче зарабатывать. О доходности, новых продуктах и планах на текущий год — в материале «КС».

По мнению руководства ОО «Кемеровский» Альфа-Банка, 2016 год стал временем выхода из затяжного кризиса. Увеличился объем кредитования в розничном и массовом бизнесе, а также среди корпоративных клиентов. Количество проблемных долгов резко сократилось. В рознице по итогам года возвратность составила 96%, что позволило увеличить выручку, часть которой в прошлом «съедали» проблемные долги.

Еще одним фактором, благодаря которому банк продемонстрировал рост практически по всем показателям, оказалось улучшение конъюнктуры на угольном рынке, что позволило нарастить объем кредитования среди угольных компаний региона. Совокупный кредитный портфель ОО «Кемеровский» и ОО «Новокузнецкий» в 2016 году достиг 83 млрд рублей. За отчетный период корпоративные клиенты и население Кузбасса разместили в банке почти 13,6 млрд рублей.

В плотном диалоге с корпоративным бизнесом

Управляющий ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Артем Михов отметил, что в 2016 году банк сделал упор на развитие среднего регионального корпоративного бизнеса (компании с годовой выручкой от 350 млн рублей до 10 млрд). «В 2016 году нам удалось привлечь 138 клиентов, показав прирост 45% к 2015 году. По нашим оценкам, проникновение в рынок сейчас порядка 10%, — поделился Михов. — Операционная прибыль офиса в этом сегменте составила 260 млн рублей, комиссионная — 56 млн рублей. Показатели находятся на достойном уровне, мы занимаем третье место по стране среди офисов Альфа-Банка по этому показателю. В целом по прибыли Кемеровский офис находится на втором месте по стране», — поделился успехами Артем Михов. По его мнению, такие результаты обеспечены спецификой региона, поскольку для Кемеровской области характерна большая инвестиционная емкость.

«У нас амбициозные задачи на 2017 год по приросту объемов кредитования в сегменте среднего регионального корпоративного бизнеса, — сообщил Артем Михов. — Стоит задача увеличить объем финансирования как минимум на 40%», — подчеркнул он.

По итогам отчетного периода кредитный портфель по корпоративно-инвестиционному банку составил порядка 78 млрд рублей, привлечение — 8,7 млрд рублей, в том числе до востребования — 2,9 млрд рублей. «Операционная прибыль офиса предварительно по итогам 11 месяцев достигла 2,56 млрд рублей, — уточнил глава кемеровского офиса Альфа-Банка. — Я думаю, что по итогам года эта цифра приблизится к 2,8 млрд рублей, в том числе комиссионная прибыль банка составит около 200 млн рублей», — добавил он.

Артем Михов отметил, что в 2016 году была проведена большая работа по новому направлению деятельности банка, «обкатка» которого происходила в Кемеровской области: кредитование на покупку оборудования и техники производства Республики Беларусь.

«С 1 июля 2016 года Альфа-Банк включили в программу субсидирования процентных ставок со стороны Республики Беларусь. Кузбасские угольные компании имеют возможность приобретать «БЕЛАЗы», при этом им субсидируется 10% годовых. Таким образом, клиенты привлекают кредиты по пониженной процентной ставке, что позволило нам в 2016 году нарастить кредитный портфель, — объяснил Артем Михов. — За это время было принято четыре кредитных лимита по Кемеровской области и реализовано две сделки общей суммой более 1 млрд рублей», — сказал он. В текущем году новое направление также должно стать драйвером роста.

Среди других нововведений 2016 года, перечисленных Миховым, — внедрение аккредитивов для физических лиц при сделках купли-продажи жилой недвижимости, внесение значительного количества доработок по валютным контрактам, позволяющее минимизировать риски предприятий, а также увеличение операционного дня до 23:30.

Розница показывает рост

Розничный бизнес банка в Кузбассе по итогам года показал чистую прибыль в размере $7,6 млн. Кредитный портфель направления на 1 января составил 5,1 млрд руб. По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах, Альфа-Банк удерживает третье место в Кемеровской области. Этот показатель достиг отметки в 4,2 млрд рублей. Количество активных клиентов розничного блока филиала по итогам года сейчас составляет 121 тыс. человек.

Комментируя цифры, директор по розничному бизнесу ОО «Кемеровский» Светлана Головня уточнила, что прошедший год был консервативным с точки зрения выдачи кредитов физлицам. Вместе с тем, по ее словам, есть прирост по показателю «основной банк» «В 2015 году таких клиентов было 19% по отношению к общей базе, в 2016 году — 21%», — сказала она.

Существенно прирасти, по данным спикера, банку удалось в VIP-направлении. «Мы прибавили не только в количестве активных клиентов, но и приросли по VIP-клиентам в остатках на 19%. И на настоящий момент доля остатков состоятельных клиентов в общих остатках на счетах до востребования по Кузбассу составляет 62%. Такого не было никогда», — резюмировала она.

Заметные изменения произошли и в кредитовании, например, увеличился «средний чек» кредита, был зафиксирован рост количества вторичных кредитов с 419 млн рублей до 1 млрд. Директор по розничному бизнесу также озвучила успехи в работе с зарплатными клиентами. На текущий момент более 700 кузбасских компаний с общим штатом сотрудников более 40 тысяч человек получают зарплату на карту Альфа–Банка. «По зарплатным проектам доля рынка Альфа-Банка составила 7,1%, — привела данные Светлана Головня. — Амбициозная задача на ближайшие два года — увеличить нашу долю до 10%», — подвела итог она.

Развивая массовый бизнес

Не менее успешно завершился год и с точки зрения массового бизнеса. Так, сегодня более 3 тыс. кузбасских предпринимателей с выручкой компаний до 350 млн рублей в год доверяют Альфа-Банку. «За 2016-й доля рынка по Кузбассу выросла до 9,4% — это достаточно серьезный показатель», — подчеркнул директор по массовому бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Антон Шемчук.

В свою очередь начальник отдела по работе с ключевыми клиентами Елена Суркова напомнила, что Альфа-Банк позиционирует себя как банк, который помогает развивать бизнес клиента. Среди инструментов поддержки предпринимателей — организация деловых форумов Alfa Business Week, очередной пройдет в Кемерове в марте текущего года.

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