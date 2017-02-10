МТС сообщает об открытии в Рязани Федерального центра телемаркетинга В2В (ФЦТМ).



Единый центр станет каналом обслуживания и подключения услуг связи и инновационных корпоративных сервисов для компаний малого и среднего бизнеса из разных регионов страны.

Инвестиции в проект составили свыше 100 миллионов рублей.

Функционал Федерального центра телемаркетинга рассчитан как на действующих, так и на потенциальных корпоративных клиентов оператора. Появление единого центра позволит небольшим компаниям дистанционно получить бОльшую часть услуг мобильной и фиксированной связи. Работа центра позволит МТС повысить адресность взаимодействия компании с предприятиями малого и среднего бизнеса — на основе анализа профиля потребления каждого клиента и отрасли компании, специалисты центра предложат клиенту наиболее выгодный и эффективный набор корпоративных сервисов связи.

Кроме того, клиенты малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на более плотную работу с менеджерами МТС, консультацию по вопросам заказа услуг компании в режиме онлайн. Представители корпоративных клиентов смогут не посещать офис МТС и тем самым экономить время.

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