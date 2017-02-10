Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает о проверке филиалов ФГКУ Росгранстрой в Сибири, которая касалась соблюдения законодательства об обустройстве государственной границы РФ.



Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила ряд нарушений при обустройстве границы России. В частности, они каснулись реализации Федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)» при модернизации воздушного пункта пропуска аэропорта Толмачево. На техническое перевооружение пропускного пункта по госконтрактам в 2016 году было затрачено 371 млн руб. «Однако указанные работы выполнены не в полном объеме, сроки их выполнения не соблюдены, должностные лица заказчика предусмотренных контрактом мер ответственности к исполнителю не приняли», — сообщает ведомство.

По этому поводу директору Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой внесено представление. Оно было удовлетворено, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В итоге работы выполнены в полном объеме.

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