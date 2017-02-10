S7 Airlines возобновляет рейсы из Иркутска в Паттайю

Авиакомпания S7 Airlines возобновит рейсы из Иркутска в Паттайю (Таиланд) в летнем расписании полетов – с 30 марта 2017 года.

Прямые рейсы из Иркутска в аэропорт Паттайи Утапао будут выполняться по четвергам, сообщает пресс-служба перевозчика. Вылет из Иркутска в 10:40, прибытие по местному времени в 15:55. Обратный рейс вылетает из аэропорта Утапао в 16:55 и прилетает в Иркутск в 00:05 следующего дня. Полеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320.

«Прилет в аэропорт Утапао — удобный способ добраться до популярного тайского курорта — Паттайи. Туристы любят это направление за теплое море, экзотическую кухню и многообразие развлечений — от зоопарков и тропических садов до бурной ночной жизни. В летнем расписании 2017 года мы возобновляем рейсы в Паттайю из Иркутска, расширяя географию полетов в Таиланд», — отмечает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Из Иркутска S7 на данный момент также осуществляет полеты в Бангкок. Из Новосибирска – в Бангкок и на остров Пхукет.

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