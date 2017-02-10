Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что не будет досрочно слагать полномочия и намерен баллотироваться на выборы главы региона в этом сентябре.



«Три ключа есть: это собственное желание, самое главное, это выбор людей и позиция федерального центра. Собственное желание есть, и я СМИ давно сказал, что я иду на выборы. За пять лет надо закончить то, что мы начали. Но выборы в сентябре, поэтому время еще есть», — цитирует Сергея Жвачкина ИА ТАСС. Также губернатор отметил, что досрочно уходить в отставку не планриует.

Напомним, что 7 февраля о досрочной отставке объявил глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын.

Справка:

Сергей Жвачкин является губернатором Томской области с 17 марта 2012 года. Срок полномочий истекает в марте 2017 года.

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