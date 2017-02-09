Вопрос о том, какая судьба ожидает одного из крупнейших новосибирских застройщиков — ГК «Дискус», набирает актуальность. И участники рынка, и представители городской администрации склоняются к тому, что списание долгов застройщика по аренде земли вряд ли способно исправить внутреннюю ситуацию в компании. Как и почему «растаяли» долги ГК «Дискус» перед мэрией Новосибирска и насколько финансово стабилен застройщик на сегодня, разбирался «КС».

Напомним, что в конце декабря 2016 года во время пресс-конференции генеральный директор ГК «Дискус», депутат Совета депутатов Новосибирска Алексей Джулай заявил, что мэрии Новосибирска за аренду земли он больше не должен. Тогда застройщик сообщил, что этот «сугубо хозяйственный спор» почти урегулирован. Не стал оспаривать это утверждение и присутствовавший на мероприятии главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов. Он подтвердил слова Алексея Джулая, добавив, что генеральный директор ГК «Дискус» действительно в счет долга ввел ряд объектов транспортной и социальной инфраструктуры, а также планирует строительство школы в Плющихинском жилмассиве.

С другими же должниками в мэрии начали вести более активную борьбу. Только с начала 2017 года городская администрация обратилась с шестью исками о банкротстве строительных организаций. Готовятся в городской администрации подать аналогичные иски еще к десяти строительным организациям, сообщил тогда «КС» депутат Совета депутатов Новосибирска, председатель НРОО «Ассоциация обманутых дольщиков и инвесторов» Валерий Науменко. Впрочем, среди этих компаний не будет пяти крупнейших должников, в том числе и ГК «Дискус». «Удары наносят только по тылам», — охарактеризовал ситуацию депутат. При этом долг того же «Дискуса», по оценкам участников рынка, может составлять уже от 400 до 600 млн руб. По состоянию на май 2016 года величина задолженности «Дискуса» оценивалась в 278 млн руб.

Такую меру борьбы с должниками, как подачу на банкротство, управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров считает эффективной. «Банкротство — это нужная процедура, когда иные варианты применительно к деятельности должника не позволят или не позволяют решать проблему. При взыскании долгов необходимо действовать. В противном случае кредитор может демонстрировать собственную пассивность, неэффективность и попустительство должнику, который не может, не умеет или не хочет работать. Подобное применительно и к строительному рынку», — считает юрист.

Всего же по состоянию на 1 января текущего года, по данным инспектора контрольно-счетной палаты Новосибирска Галины Долговой, объем долгов застройщиков за аренду земли перед муниципалитетом составил 3,38 млрд руб.

Впрочем, такая позиция мэрии в отношении долгов крупнейших застройщиков, а «Дискус» на протяжении последних несколько лет входил в тройку лидеров самых результативных строительных компаний Новосибирска или возглавлял ее, устраивает далеко не всех. Соответствующий запрос мэру города, например, подала депутат горсовета Наталья Пинус.

Вызывает вопросы и встречный иск ООО «Дискус-строй» мэрии, который городская администрация не опротестовала. Напомним, что началось все с того, что в апреле 2015 года муниципалитет направил в арбитражный суд Новосибирской области иск с требованием взыскать с ООО «Дискус-строй» 28,26 млн руб. за аренду земельного участка. Затем в декабре 2015 года мэрия заявила об увеличении исковых требований до 62,6 млн руб. «Дискус-строй» подал встречный иск на 188,14 млн руб. за строительство ливневой и дренажной канализации на участке в Кировском районе, где компания развивает жилмассив «Просторный». При этом суд отклонил доводы мэрии Новосибирска о том, что эти водопонижающие работы застройщик должен был провести в рамках договора за собственные средства. Расходы компания понесла в 2014–2016 годах. В результате в сентябре 2016 года суд постановил по иску мэрии взыскать с «Дискус-строй» 62,6 млн руб., а по встречному заявлению строительной компании с городской администрации — 125,6 млн руб. Возражений у обеих сторон не возникло, на апелляцию ни «Дискус-строй», ни мэрия не подали.

Как сообщил источник «КС», деньги за аренду земли вряд ли помогут застройщику, в чем отдают себе отчет в мэрии Новосибирска. «Озабоченность может вызывать и то, что люди, покупающие жилье у «Дискуса», делают это, как правило, не в рамках договоров долевого участия, а как члены ЖСК. Это, как известно, происходит не в обход существующего законодательства, но в случае проблемной ситуации не всем дольщикам может быть оказана государственная поддержка», — говорит собеседник «КС».

Один из участников регионального строительного рынка также рассказал «КС», что те 200–300 млн руб. «прощенных» долгов за аренду вряд ли помогут «Дискусу», так как компании на завершение строительства объектов может требоваться, по разным оценкам, 5–7 млрд руб.

При этом, по подсчетам Валерия Науменко, при реализации пессимистичного сценария максимальное число возможных пострадавших инвесторов «Дискуса» может составить 14 тыс. человек. «На деле думаю, что таковых может быть значительно меньше, часть объектов имеют шансы быть введенными, но все равно эта цифра может быть сопоставима с тем количеством обманутых дольщиков, которое у нас сейчас уже есть в области», — отмечает Валерий Науменко. По приблизительным оценкам депутата, реально в зоне риска находится от 5 до 10 тыс. человек. На текущий момент, по словам Валерия Науменко, значительно задерживаются темпы ввода нескольких десятков домов «Дискуса».

С другой стороны, «Дискус» никогда и не отличался пунктуальностью, напоминает независимый аналитик Сергей Николаев. «К слабым сторонам застройщика можно отнести, во-первых, отсутствие у покупателей каких-либо регламентированных гарантий. Во-вторых, частый срыв сроков ввода объектов. Два года — скорее норма. Плюс не стоит забывать об отсутствии юридической привязки конкретных ЖСК к головной компании. В-третьих, почти полное отсутствие инфраструктуры на площадках компании. В-четвертых, «Дискус» — компания одного человека (Алексея Джулая. — «КС»), а это делает ее неустойчивой», — охарактеризовал застройщика Сергей Николаев.

К сильным сторонам компании аналитик отнес высокий объем строительства, «низкую себестоимость, которая позволила вытеснить всех конкурентов из своего сегмента, и огромный земельный банк». Но, несмотря на эти преимущества и наличие правительственных наград, Алексей Джулай уже на протяжении нескольких лет привлекает внимание своими многомиллиоными долгами за аренду землю — иски от мэрии к «Дискусу» на сайте арбитражного суда Новосибирской области появляются регулярно. Как в свое время предполагали эксперты «КС», природа задолженности крупнейшего застройщика города может скрываться в отсутствии рыночного механизма и непродуманной финансовой системе предприятия.

Виталий Ветров считает, что если долгов у компании много, а источников для погашения нет, то вероятность банкротства «Дискуса» велика. «Если «Дискус» не может удовлетворить требования кредиторов, то дорога одна — в банкротство. Обращу внимание, что банкротство — это также обязанность самого должника инициировать процедуру, если нет возможности удовлетворить требования кредиторов», — отмечает юрист.

В свою очередь Сергей Николаев считает, что запас прочности у «Дискуса» все-таки есть. «Слухи о том, что застройщик может создавать финансовую пирамиду, ходят практически со дня основания компании. Я могу предположить, что возможны финансовые разрывы при такой низкой цене продажи. С другой стороны, у застройщика есть приличный запас готовых квартир в сданных домах, они продаются по рыночным ценам, но не так успешно, как новостройки», — констатирует эксперт.

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