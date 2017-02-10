Красноярский банк «Енисей» лишился лицензии. Этому предшествовал ряд тревожных сигналов — снижение рейтинга, отключение от банковских электронных срочных платежей (БЭСП), неисполнение обязательств по РЕПО. Эксперты не ожидают, что уход игрока отразится на финансовой сфере края, однако в целом многие из них оценивают политику ЦБ как не соответствующую текущим рыночным реалиям.

Банк «Енисей» создан на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР в 1990 году. В конце 2015 года к нему был присоединен КБ «Н-банк». В рамках реорганизации планировалось также сменить «прописку» «Енисея» на московскую, однако, согласно документам на сайте организации, она по-прежнему зарегистрирована в Красноярске. На текущий момент банк является здесь одним из последних региональных банков, наряду с КБ «Канский» и АИКБ «Енисейский объединенный банк». По данным официального портала, банк представлен в Красноярске, Железногорске, Томске и Москве.

Банк России отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей». Причинами этого были названы «существенная недостоверности отчетных данных» и «реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков». А руководство и собственники КБ, как заявляется, не предприняли действенных мер по нормализации деятельности.

«Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала)», — объясняют решение в ЦБ. На текущий момент в банке назначена временная администрация. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Еще в конце января Центральный банк РФ ввел ограничения на деятельность «Енисея», отключил его от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), а также предъявил требование реклассифицировать права требования к заемщикам. Уже тогда проверка сопровождалась тревожными слухами, предрекавшими отзыв лицензии.

«Енисей» предпринял попытку обжаловать решение ЦБ в арбитражном суде Красноярского края. Ближайшее заседание по делу назначено на 28 февраля. Однако инстанция отказалась в качестве обеспечительной меры приостановить действие указанного предписания. Впрочем, позднее часть ограничений судом все же были сняты: разрешено осуществлять по поручению юрлиц перечисление средств в бюджет и внебюджетные фонды, а также проводить операции по выдаче наличных денежных средств клиентам.

Ситуация вскоре отразилась на показателях банка. Так, рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг его кредитоспособности до уровня C+, сохранило негативный прогноз по рейтингу и оценило риск дефолта по обязательствам как высокий. А затем «Енисей» не исполнил обязательства по второй части сделки РЕПО в размере 591,1 млн рублей.

Получить комментарий в самом банке не удалось — по телефону организации работал лишь автоответчик.

По мнению генерального директора компании «Сибирская финансовая система» Валентина Богомолова, прекращение деятельности «Енисея» было ожидаемым и само по себе не нанесет большого время финансовой сфере края, однако в целом политика ЦБ, по его мнению, не соответствует современным потребностям банковского сектора.

«В целом ЦБ последовательно проводит такую политику третий год, и под каток попадают небольшие, часто региональные банки, обычно не входящие в Топ-100. И «Енисей» — не последний региональный банк, который пострадал от этого. В целом угрозы для краевого финансового сектора ситуация не несет. Но по моему мнению, ужесточающиеся правила ЦБ не вполне соответствуют нынешним рыночным условиям, — поясняет эксперт. — Например, в условиях санкций банки не могут получить дешевые кредиты на Западе, ситуация в экономике ухудшается, и исполнять требования Банка России организациям все сложнее. Соответственно, их количество будет уменьшаться, произойдет укрупнение. Угроза монополизации рынка в этом случае не очевидна, но надо понимать, что повышается вероятность проблем в экономике в целом. Если вклады частных лиц защищены государством, то средства предприятий, находящиеся на счетах банков, у которых будут отзывать лицензии, могут зависать на неопределенное время, а потом и возмещаться не в полном объеме. Это может иметь следствием и банкротства отечественных предприятий».

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