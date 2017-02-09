В 2016 году в Новосибирске 361 семья получила новое жилье. Было снесено 43 аварийных дома, начато расселение 22 многоквартирных аварийных домов общей площадью около 9, 2 тыс. кв. м

Эту работу специалисты управления по жилищным вопросам выполняли в рамках реализации ведомственных целевых программ «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу…» и «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий», а также федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ».

Для расселения граждан, проживающих в аварийных домах, приобретено 181 жилое помещение. 361 семья получила новое жилье.

Общие объемы финансирования программ в 2016 году составили 249,4 млн руб., из них из федерального бюджета – 138,1 млн руб. и городского 111,3 млн руб. Средства из областного бюджет не направлялись.

«В 2017 году завершаются действующие федеральные и городские программы по расселению аварийного жилья, – процитировали начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Дмитрия Рыбалко в пресс-центре мэрии Новосибирска. – Мы должны расселить все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Их на сегодняшний день осталось всего 10».

Кроме того, управлением по жилищным вопросам в 2016 году перечислены единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений 18 ветеранам Великой Отечественной войны. Предоставлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий 34 инвалидам и ветеранам боевых действий, вставшим на учет нуждающихся в жилых помещениях до января 2005 года.

Обеспечены жилыми помещениями 52 гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 20 молодых семей получили социальные выплаты на строительство жилья по федеральной целевой программе «Жилище».

Внедрена муниципальная информационная система «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в городе Новосибирске» (МИС «Электронная очередь»), которая позволила обеспечить прозрачность процедур постановки и снятия с учета и движения очереди, сокращение сроков распределения жилья и защиту от коррупционных проявлений при его распределении. С ее помощью предоставлено по договорам социального найма 220 жилых помещений гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, что на 62,5% превышает показатели 2015 года.

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