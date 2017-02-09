Объем реализации продукции АО «НМЗ «Искра», входящего в Концерн «Техмаш»

Госкорпорации Ростех», в 2016 году составил 4 383,6 млн. рублей, что на 632,8 млн.

превысило показатели 2015 года. Чистая прибыль предприятия составила 433,0 млн. руб.



На модернизацию производства в 2016 году было выделено 433,8 млн. рублей. В 2017 году предприятие намерено продолжить реализацию программ по модернизации на сумму порядка 339,8 млн. рублей.

Политика в области модернизации и технического перевооружения производства является приоритетным направлением развития предприятия. Она определяется требованиями рынка, правилами промышленной безопасности и экологии. Проекты 2016 года в большей степени были направлены на обеспечение промышленной безопасности производства и повышения качества выпускаемой продукции, экономию энергоресурсов.

Проведена большая часть работы по подготовке к сертификации продукции завода для

поставки продукции в страны европейского союза (на соответствие требованиям директивы

2014/28/EU о взрывчатых веществах для гражданского применения) как уже сертифицированной на соответствие требованиям ЕС с целью расширения действия сертификата, так и вновь сертифицируемой продукции. В планах на 2017 год получение сертификатов на неэлектрические и электрические системы инициирования в соответствии с растущими требованиями европейских потребителей и мировых стандартов, приобретение оборудования для совершенствования процессов подготовки компонентов пиротехнических составов, утилизация здания по производству гремуче-ртутных составов, продолжение работ по улучшению условий труда, проведение мероприятия по уменьшению последствий загрязнения окружающей среды, презентация продукции предприятия на международной конференции по взрывчатым веществам и взрывному делу EFEE 2017.

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