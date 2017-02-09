10 февраля в сквере «Эдемский сад» будут проводиться работы по озеленению территории саженцами крупномерных хвойных деревьев.



Застройщик ЗАО «СД Альфа Капитал» осуществит посадку деревьев по собственной инициативе. Работы проводятся при взаимодействии с администрацией Калининского района Новосибирска. Также в проекте участвует департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города, который курирует развитие зеленых зон.

На территории сквера будет высажено 14 голубых елей (высотой от 3,5 до 7 м) и 31 сосна (от 2,5 до 3,5 м). Работы проводит специализированная организация. Также дается гарантия трехлетнего ухода за деревьями.

Посадки будут сделаны в дворовой части жилых домов и в сквере, расположенном напротив Новосибирского электротехнического колледжа. Проект согласован с жителями близлежащих домов.

Напомним, что ЗАО «СД Альфа Капитал» занимается застройкой ул. Богдана Хмельницкого, которая будет признана достопримечательным местом.

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