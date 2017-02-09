Представители руководства АО «РЭС» приняли участие во всероссийском совещании под руководством заместителя министра МЧС России Александра Чуприяна.

Совещание проходило в режиме видеоконференции в ситуационном зале Главного управления МЧС России по Новосибирской области. От акционерного общества «Региональные электрические сети» в качестве приглашенного представителя присутствовал заместитель технического директора по оперативно-технологическому управлению Александр Шабалин.

В ходе совещания с докладом по подведению итогов межведомственного взаимодействия в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выступил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктор Яцуценко. Он привел статистические данные о том, что в 2016 году органы управления и силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций реагировали на 299 чрезвычайных ситуаций и свыше 3700 происшествий. На совещании также были заслушаны доклады заместителя начальника оперативной службы Ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики РФ Вячеслава Есина и других руководителей взаимодействующих структур.

По окончании видеоконференции начальник Главка МЧС Новосибирской области генерал Виктор Орлов поблагодарил за оперативное взаимодействие всех представителей ведомств, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области.

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