Консалтинговая компания Colliers International составила рейтинг российских торговых центров с необычными названиями. Наряду с тульским «Утюгом» и московским «Л-153» в него попал торгово-развлекательный центр «Бурундуки», строительство которого намечено на 2017 год.

По данным Colliers International, наиболее часто используемыми словами в названиях торговых центров являются «Европа», «галерея», «молл», «гранд», «мега», «полис», а также plaza и city.

«Обозначение специализации или доминирующего ценового сегмента в названиях ТРЦ присутствует как в сетевых проектах, так и в несетевых торгово-развлекательных центрах. Например, мебельные центры «Мебель Град», «Мебель Сити»; строительные материалы в ТЦ «Гвоздь», «Конструктор», «Строй Плаза»; товары для спорта «Спортех», «Экстрим», «Спорт-Хит». Или Барвиха Luxury Village, Галерея Luxury в Екатеринбурге или Lukse в Новосибирске, указывающие на люксовый ценовой сегмент», — подчеркивают в Colliers International.

Однако порой соотнести название со специализацией или расположением довольно сложно. Так, к нестандартным и необычным названиям ТРЦ эксперты отнесли «Утюг» (Тула), «Л-153»(Москва), «МЦ» (Москва), «Снеговая Падь» (Владивосток), «Три кота» (Астрахань), «Обними» (Обнинск), «Батон» (Новочеркасск), «Сомбреро» (Москва), «СпешиLove» (Пермь) и «Бурундуки» (Новосибирск).

Проект последнего был заявлен достаточно давно. ТРЦ будет расположен на Бердском шоссе (предположительно – Бердское шоссе, 20. – «КС»), площадь – 130 тыс. кв. метров. Это чуть меньше ТРЦ «Галерея Новосибирск», площадь которого составляет 134 тыс. кв. метров. Архитектурный образ будущего торгового центра для Новосибирска разработала киевская «Архиматика». Согласно нему, объект будет включать четыре этажа с зимним садом, кинотеатром, концертным залом, океанариумом и двумя вертолетными площадками. В эскизе проекта также «зарезервировано» место под гипермаркеты «Леруа Мерлен» и «Ашан».

Прототипом архитектурного образа главного фасада «Бурундуков» послужила структура кедровой шишки. По словам источника «КС», близкого к владельцам проекта, строительство ТРЦ «Бурундуки» по-прежнему в силе, однако его детали пока не раскрываются.

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