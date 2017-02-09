Правительство республики Бурятия отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности главы республики Бурятия Алексей Цыденов отправил в отставку правительство региона. Указ действует действует с 8 февраля, однако до формирования нового состава правительство продолжит выполнять свои обязанности.

“Указ № 32 от 8 февраля «Об объявлении отставки Правительства Республики Бурятия» подписан на основании указа Президента Российской Федерации от 7 февраля 2017 года № 54 «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Бурятия» и в соответствии со статьей 92 Конституции Республики Бурятия, статьей 4 Закона Республики Бурятия «О Правительстве Республики Бурятия»”, — сообщается на официальном сайте региона.

Напомним, что губернатор республики Бурятия Вячеслав Наговицын добровольно ушел в отставку раньше завершения срока и не планирует участвовать в выборах. На его место был назначен замминистра транспорта Рф Алексей Цыденов. Временно исполняющий обязанности встретился с президентом России и обсудил направления развития региона.

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