В Новосибирске открывается штаб Алексея Навального по выборам президента в 2018 году. Какие политические силы поддержат кампанию, и кто считает запуск штаба пиар-акцией — в материале «Континент Сибирь».

Руководитель регионального отделения незарегистрированной «Партии прогресса» (Алексея Навального) Андрей Гладченко рассказал «КС», что открытие штаба Навального в Новосибирске состоится уже 18 февраля. «Адрес пока назвать не могу, чуть ближе к дате. Но это будет центральная улица города. На открытии, разумеется, ожидаются сам Алексей Навальный и Леонид Волков (глава российского предвыборного штаба Навального. — прим. «КС»)», — отметил Гладченко.

Всего в рамках стартующей президентской кампании Навального в стране открывается 77 региональных штабов. В Новосибирске будет расположен один из крупнейших. Руководителем регионального избирательного штаба Навального стал бывший кандидат в депутаты горсовета Новосибирска, заксобрание Новосибирской области и в Госдуму Сергей Бойко, который является членом центрального совета «Партии Прогресса». Он считает: не важно, сможет ли Алексей Навальный в 2018 году стать зарегистрированным кандидатом в президенты. Отметим, что 8 февраля ему был вынесен новый приговор —пять лет условно и штраф по «делу Кировлеса».

«Бояться приговора и не вести работу — пассивная позиция. Задача нашей кампании продемонстрировать власти и обществу, что у нас есть достойный кандидат, серьезный соперник, а там и законодательство можно поменять или решения суда пересмотреть», — говорит Сергей Бойко, который в 2015 году ради участия в региональных выборах покинул пост директора новосибирского филиала телеком-оператора «Авантел».

Он отметил, что пока преждевременно говорить, какие другие политические силы в Новосибирске примкнут к кампании. Однако лидер новосибирского отделения «Демократического выбора» Сергей Дьячков заявил в разговоре с корреспондентом «КС», что «Партия прогресса» — «давний и верный союзник «Демвыбора». «Так что наша партия, конечно, поддержит партнеров и будет помогать им по мере имеющихся возможностей. Иного кандидата в президенты России, кроме Алексея Навального, для нас нет. Возможно, формальной коалиции и не будет. Суть важнее формы», — говорит Сергей Дьячков.

Также руководитель новосибирского «Парнас» (эта партия, наряду с «Демвыбором» в 2015 входила в состав Демократической коалиции) Артём Матвеев подчеркнул, что 8 февраля приглашён в офис новосибирской «Партии прогресса» для обсуждения возможных деталей сотрудничества. Однако в тот день Навальному вынесли приговор. Так что обсуждение между штабом Навального в Новосибирске и новосибирским «Парнасом», по словам Матвеева, были отложены.

Бывший участник Демократической коалиции, экс-председатель новосибирского регионального отделения «Парнас», теперь член совета движения «Открытая Россия» Егор Савин считает, что смысла поддерживать штаб Навального нет. «Ему вынесли приговор. Не ставится задача выигрывать, поэтому это будет просто кампания для пиара. В таких случаях коалиции не создают. Денег на кампанию люди не будут жертвовать, так как их кандидата даже не будет в списке. Смысла бегать с листовками тоже нет», — рассуждает Егор Савин.

По мнению политолога Александра Парфенова, ранний старт кампании Навального вполне оправдан. « Он успел ярко заявить о себе. Вчера ему вынесли очередной приговор, который поставил крест на его президентских амбициях. Но приговор был вынесен не уголовнику Навальному, а кандидату в президенты, что моментально изменило его статус», — говорит эксперт.

Запуск регионального штаба, с его точки зрения, не останется незамеченным в общественном пространстве. «Факт открытия и работы штаба Навального будет конечно замечен и даже как-то проанализирован. Но, как модно говорить в последнее время, электорального эффекта, скорее всего, от этих действий не будет никакого», — заключает политолог.

Председатель совета новосибирского отделения «Справедливой России», кандидат философских наук Анатолий Кубанов уверен, что кампания Навального — это дополнительный информационный шум, который делает выборы нескучными. «Вся активность этого политперсонажа хорошо режиссируется, в том числе, и ныне действующими властями. Сейчас перспективы Навального не выше, чем в 2015 году. Электоральный потолок политических организаций, которые он представляет, в любых местных кампаниях — около двух процентов. Тем не менее скандалы, атаки на облизбиркомы будут демонстрировать обществу и Западу, что в России существует демократия и не все устроено под одного кандидата. Тяжелая у Алексея навального работа, но главой страны он конечно не будет. Президентами в России не становятся не выборах. У нас нельзя стать президентом, им нужно родиться», — рассуждает Анатолий Кубанов.

Сергей Бойко рассказал, что его задача на февраль-март этого года — знакомство с уже зарегистрированными волонтерами, оценка существующей поддержки Навального в Новосибирске. «А уже следуюший этап — плановая работа по расширению известности кандидата, проведение информационной кампании. Как потеплеет, будем проводить привычные мероприятия: ставить уличные кубы, встречаться с бизнесменами, общественными организациями, населением. Основная цель — к декабрю 2017 года собрать по России триста тысяч людей, готовых поставить подписи за выдвижение кандидата», — резюмировал Сергей Бойко.

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