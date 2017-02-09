Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 9%

По итогам 2016 года производство мясной продукции в Новосибирской области в целом показало отрицательную динамику. На этом фоне заметно выделяется производство мяса птицы – по итогам прошлого года в области произведено 69,1 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в 2015 году, подсчитали эксперты консалтингового агентства «R-Аналитика».

За 2016 год в Новосибирской области было произведено 50,1 тыс. тонн мяса и пищевых субпродуктов домашнего скота, что на 11% меньше, чем в 2015 году. Колбасных изделий — 59,4 тыс. тонн, что меньше на 5%. Наиболее всего выросло производство мяса птицы. В 2016 году его произведено 69,1 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в 2015 году.

В структуре производства мяса и мясной продукции основная доля принадлежит также мясу птицы – 26% и колбасным изделиям – 22%. Эти же продукты занимали основную долю производства в 2015 году, подчеркивают в «R-Аналитике».

При этом снизился объем реализации мяса (включая мясо птицы) предприятиями оптовой торговли Новосибирской области. «В 2016 году он составил 94,8 тыс. тонн (меньше на 5%). Вместе с тем, реализация колбасных изделий этими предприятиями выросла на 10% и составила 552 тонны.

Изменения средних цен на мясо и мясную продукцию в 2016 году были незначительными: рост средних цен на колбасные изделия составил 2-5%, на мясо кур — 4%. Средние цены на бескостную говядину и свинину остались практически на прежнем уровне.

Ранее в обзоре «КС» коммерческий директор АО «Омский бекон» (входит в группу «ПРОДО») Денис Налепов отмечал, что в настоящее время на сибирском рынке мясопереработки происходит процесс трансформации. Ключевые изменения, по его словам, затрагивают два направления отрасли свиноводства — импорт свинины и ее производство. «Что касается первого из них, динамику снижения начали наблюдать еще в 2013 году, когда импорт свинины и живых свиней в убойном весе снизился на 19%, —считает Налепов. — Затем на фоне экономического кризиса и введения санкций в 2014 году этот показатель составлял уже 42% от предыдущего года. В 2015 году и сейчас наблюдаем аналогичный тренд — снижение импортозависимости».

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.