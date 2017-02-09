В День российской науки президент РФ Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год. Помимо прочих, награда была присуждена доктору физико-математических наук, младшему научному сотруднику Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Илье Романченко.



Ученый занимается разработкой гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий. «Научные интересы Ильи Викторовича Романченко сосредоточены на развитии методов генерации радиочастотного и микроволнового изучения. В результате ученым получены образцы генераторов сверхмощных радиоимпульсов. Они способны, в том числе на больших расстояниях, блокировать работу различных электронных устройств и могут быть использованы в таких сферах, как защита от террористических угроз», — цитирует Владимира Путина сайт kremlin.ru.

На церемонии вручения награды Илья Романченко поблагодарил президента за высокую оценку работы Института сильноточной электроники и сказал спасибо своим коллегам, учителям и близким. «Хочу поблагодарить Российскую академию наук в лице присутствующего здесь президента академии наук Владимира Евгеньевича Фортова за возможность заниматься наукой и получать высокие результаты», — добавил он.

Справка:

Премия Президента в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена в 2008 году и присуждаются за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

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