В 2019-2024 годах в Норильске (Красноярский край) планируется построить завод по переработке мусора. Стоимость проекта составит 1,729 млрд руб.



Предполагается, что строительство мусороперерабатывающего завода в Норильске будет оплачено за счет средств инвесторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Строительство и ввод в эксплуатацию объекта будут поэтапными. Завод включит в себя предприятие по обезвреживанию отходов и высоконагружаемый полигон, а также две мусороперегрузочные станции.

Напомним, что сейчас на рассмотрении в Государственной думе РФ находится законопроект, запрещающий захоронения отходов в Арктической зоне. Также, с января 2016 года федеральное законодательство предполагает обязанность субъектов РФ и органов местного самоуправления по организации раздельного сбора отходов.

На сегодняшний день в Норильске утилизация бытового мусора производится на трех полигонах, также в городе расположены два отвала промышленных отходов, которые используются компанией «Норильский никель».

Кстати, в Новосибирской области планируется строительство двух мусоросортировочных комплексов на условиях государственно-частного партнерства. Проект подвергался разносторонней критике.

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