Редакция «Континента Сибирь» совместно со школой бизнеса SREDA провела в центре культуры и отдыха «Победа» очередное мероприятие из цикла открытых встреч с уже состоявшимися предпринимателями и топ-менеджерами Сибири. Ее участником стал владелец группы компаний Vilavi ДМИТРИЙ ЛАЕВСКИЙ, в свое время также основавший компанию «Карт-Бланш Рестогруп» и являющийся соучредителем сети бургерных «МясоROOB». О том, с чего начиналась его карьера в бизнесе, о взлетах и падениях на ресторанном рынке, а также о том, как письмо из Томска заложило основу новой продуктовой линейки с сибирским характером, — в интервью «КС».

— Дмитрий, как вы стали заниматься бизнесом?

— Я родился и вырос в Новосибирске, закончил школу с серебряной медалью и всерьез собирался изучать политэкономию в МГУ. Но все получилось иначе — лидерские амбиции удалось реализовать не в политике, а в бизнесе. Первые эксперименты с бизнесом начались еще в 90-е, когда вся страна занималась коммерцией. Но, видимо, сказался недостаток опыта — к окончанию университета у меня осталось всего $15 в кармане.

Я пытался работать в найме — устроился в компанию, которая занималась продажей офисной техники. Благодаря этому окончательно понял, что никогда не буду работать в офисе — только свое дело. Решение было простым: сетевой бизнес. Это дело, которое не требует больших вложений и позволяет быстро развиваться.

— На какую компанию пал ваш выбор?

— На «Гербалайф», конечно. На тот момент в России других вариантов не было. На девятый месяц работы в «Гербалайф» я заработал свой первый чек в $60. Это был хороший старт. Далее я успел поработать и в других сетевых компаниях, и мои чеки росли — уже через два года я зарабатывал $4000 в месяц. История с американскими сетевыми компаниями закончилась в 1998 году, когда они перестали сотрудничать с Россией, и весь бизнес, по сути, рухнул. К тому моменту мой средний ежемесячный чек составлял уже $30 000, и я понимал, что сетевой — это, вероятно, правильный выбор.

Я вошел в состав учредителей нового российского сетевого холдинга («Глорион». — «КС»). На тот момент мне был 31 год. Мы работали с огромной отдачей — например, на предоткрытие проекта собрали полный оперный театр, а это 1500 человек! Участие в холдинге помогло также нарастить компетенции — я изучал мировые тренды MLM, постоянно экспериментировал, искал новое. Я пошел учиться на МВА, где познакомился с такими известными новосибирскими бизнесменами, как Наталья Сухарева, Лев Карасев, Николай Минеев.

— Если не ошибаюсь, примерно в это время в Новосибирске также открылся ваш ресторан «Иероглиф».

— Да, параллельно с сетевым я стал строить линейный ресторанный бизнес. «Иероглиф» был открыт в 2001 году и стал первым рестораном со смешанной кухней в Новосибирске.

В 2000-х годах на ресторанном рынке города преобладали заведения с монокухней: «Классика» — итальянская кухня, «Тайе-сакаба» и «Планета суши» — японская. Мы решили объединить японскую, китайскую и тайскую кухню в одном заведении. Риск оправдал себя, и концепция «выстрелила». За Новосибирском последовал «Иероглиф» в Барнауле, он был открыт в 2005 году. Я действительно горжусь этими ресторанами.

Но самым успешным своим проектом я все же считаю ресторан «И.Понкин». Здесь мы использовали ту же концепцию, но гораздо смелее — объединили японскую и русскую кухни. Решение было очень удачным — ресторан окупился всего за несколько месяцев, и в течение нескольких лет приносил стабильно хорошую прибыль.

— Дмитрий, насколько сложно вам было совмещать ресторанный бизнес и бурную карьеру в сетевом направлении?

— Конечно, было непросто, однако это очень хороший опыт. Я понял, как устроена система бизнеса изнутри, и пришло осознание, что нужно открывать что-то свое. Именно поэтому в 2009 году я ушел из холдинга, а в 2010-м мы с супругой Инной Сушковой открыли собственную сетевую компанию Vilavi и запустили линейку антивозрастных продуктов.

Конец июля — начало августа 2015 года стали ключевыми для моего будущего. За год до этого у меня произошел инсульт. Это было трудное время — меня парализовало, я частично потерял речь и память, и мой образ жизни сильно изменился. Я был вынужден отказаться от того, к чему привык, и буквально жил на лекарствах. Но в июле 2015 года из Томска пришло письмо с предложением попробовать для производства наших продуктов для сохранения молодости новый ингредиент, который в том числе обладает нейропротекторными свойствами.

Такие письма о чудодейственных свойствах тех или иных ингредиентов довольно часто приходят нам на почту в спам. Но мой глаз «зацепился» за него, потому как на тот момент мне нужно было как раз восстановление нейронов и нейронных связей. Практически сразу же мы собрались в Томск, где убедились, что этот ингредиент — полипренолы сибирской пихты — действительно перспективен как с точки зрения потребительских свойств, так и с точки зрения маркетинга.

Я сам стал пить полипренолы и клеточный сок пихты, и всего через пару месяцев смог отказаться от лекарств. Восстановились речь и память, ушли практически все признаки инсульта. Я вернулся к привычному образу жизни и активно включился в работу над новым продуктом. Совместно с томскими экспертами и технологами мы разработали формулу, в которой объединили свойства полипренолов и клеточного сока пихты. В октябре 2015 года был заключен контракт на производство, а в марте 2016 года напитки Tayga8 были выведены на рынок.

— Почему для продвижения бренда вы выбрали именно сетевые продажи?

— На мой взгляд, это было естественным решением. Tayga8 — довольно сложный продукт, о нем нужно рассказывать, демонстрировать результаты на своем примере.

Есть еще один важный момент: я довольно долго ждал, когда отношение к сетевому бизнесу начнет меняться. И это время наступило. Последние восемь лет я наблюдаю, как развивается рынок сетевого маркетинга в мире, анализирую основные тренды и направления. В 2005 году начался процесс омоложения сетевого маркетинга — если раньше это был бизнес домохозяек, то сейчас сетевым занимаются молодые энергичные люди, поколение Y. Они не боятся экспериментов, у них нет никаких ограничений и стереотипов, связанных с сетевым бизнесом, и они умеют работать с полной отдачей.

— Насколько нам известно, вы также планируете вывести продукт на международный рынок?

— Да, сейчас мы проходим сертификацию продукта Tayga8 для европейского рынка. Надеюсь, что скоро он будет доступен в Европе. Начать планируем с Болгарии, затем зайдем в Германию. Есть большие планы на Азию. В России на текущий момент Tayga8 охвачено порядка 30 городов, из них наиболее широко продукт представлен в Новосибирске, Владивостоке и Москве.

— Довольно грандиозные у вас планы и по развитию сети бургерных «МясоRoob». Каковы ваши цели в этом сегменте?

— В конце прошлого года мы начали продавать франшизу сети «МясоRoob». Первым стал город Улан-Удэ. И, кстати, результаты там намного лучше, чем в Новосибирске. Если у нас заявлена окупаемость в среднем 12 месяцев, в Улан-Удэ, по моим оценкам, возврат инвестиций составит около восьми месяцев. Напомню, что ранее, в октябре 2016 года, по проекту «МясоRoob» мы решили объединить усилия с ГК «Конквест». Наша цель — открыть по франшизе через три года порядка 100 новых бургерных в России.

— Какие ценности вы считаете основополагающими для себя и какие из них вкладываете в бизнес?

— Для того чтобы определить свои ценности, достаточно признаться самому себе, кто ты такой. И, исходя из ценностей, нужно выбирать для себя бизнес. Мои личные ценности — гордиться тем, что делаешь, и приносить пользу людям. Именно они и были вложены как в продукт, так и в бизнес. Я действительно горжусь тем, что делаю.

— Каких принципов руководства вы придерживаетесь? Что имеет решающее значение для управления командой, на ваш взгляд?

— Если мы говорим о сетевом бизнесе, то это, конечно, харизматическая модель управления. В сети невозможно управлять — там фактически все на равных, но харизма лидера может оказывать сильное влияние на всю команду. В линейном бизнесе я верю в компетенции и систему, а не «хороших-плохих» людей, поэтому стараюсь регламентировать все бизнес-процессы, слежу за жестким выполнением правил. И чем больше компания, чем строже, на мой взгляд, должны быть регламенты в ней и их исполнение. Только так можно достичь успеха на рынке и обойти конкурентов.

Лично для себя я давно вывел формулу — Passion. Vision. Inspiration («Страсть. Видение. Вдохновение». — «КС»), только с вдохновением и страстью можно создать успешный бренд и генерировать энергию, необходимую для ведения бизнеса.

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