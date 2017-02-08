Новосибирцы стали летать в Тюмень в 11 раз чаще

В январе 2017 года аэропорт Толмачёво обслужил 321 043 пассажира, что на 30% выше аналогичного показателя 2016 года. Наиболее динамично растущим направлением на внутренних воздушных линиях стала Тюмень — пассажиропоток по данному направлению увеличился в 10,9 раза, сообщает пресс-служба Толмачево.

По данным аэропорта Толмачево, количество пассажиров на внутренних воздушных линиях по итогам первого месяца 2017 года составило 211 360 человек (+21,4%), на международных — 109 683 (+49,6%).

В январе аэропорт Толмачёво обеспечил выполнение 1 730 самолёто-вылетов, что на 20,6% больше января 2016 года.

Наиболее динамично растущими направлениями на внутренних воздушных линиях стали Тюмень — пассажиропоток на этом направлении по сравнению с январем 2016 года увеличился в 10,9 раза, Краснодар (+422,2%) и Сочи (+168,8%). На международных авиалиниях — Фергана (+124,3%), Усть-Каменогорск (+123,1%), Камрань (+118,1%), Гоа (+ 58,1 %) и Пхукет (+51,3 %).

В январе 2017 года в аэропорту Толмачёво было обработано 1 687,5 тонны груза и почты (+24,2% к аналогичному показателю прошлого года).

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.