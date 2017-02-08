Новосибирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования.

Льготные кредиты в Новосибирской области уже получили ведущие предприятия АПК региона. Общая сумма заключенных договоров по займам уже достигла 300 млн рублей. Филиал Банка активно принимает заявки от сельхозпроизводителей региона – кредитные средства получат крупные и средние предприятия, а также фермерские хозяйства региона.

В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанк предоставил финансирование порядка 3 млрд рублей. Для этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии.

«Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки», — рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

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