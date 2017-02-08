Альфа-Банк подвел финансовые итоги работы в Кемеровской области в 2016 году и поделился планами на 2017 год.

В 2016 году, несмотря на сохраняющееся негативное влияние макроэкономических факторов, Альфа-Банк сохранил в Кемеровской области устойчивую долю рынка и демонстрировал положительную динамику показателей. Совокупный кредитный портфель ОО «Кемеровский» и ОО «Новокузнецкий» достиг 83 млрд рублей. За год корпоративные клиенты и население Кузбасса разместили в банке почти 13,6 млрд рублей.

Рост количества клиентов, выбравших Альфа-Банк в качестве обслуживающего банка в сегменте среднего и регионального корпоративного бизнеса (с выручкой от 350 млн руб. до 10 млрд руб. в год) составил более 45%. Доля Альфа-Банка на рынке Кемеровской области в данном сегменте составляет порядка 10,5%, а к концу 2020 г. планируется увеличить ее в 2 раза. Чистый комиссионный доход в сегменте среднего и регионального бизнеса составил 65 млн руб., доля комиссионных доходов достигла 25% в операционной прибыли. Данный рост обусловлен тем, что сегодня все больше компаний выбирают Альфа-Банк в качестве основного банка для своих ежедневных финансовых операций.

Так, общий кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса Альфа-Банка в Кузбассе на 01.01.2017 составил 77,9 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 2,9 млрд рублей.

«Особое внимание мы уделяем развитию отношений с клиентами, осуществляющими свою деятельность в сфере ВЭД. В текущем году был внедрен ряд доработок в программное обеспечение, позволяющих минимизировать риски предприятий по обслуживанию валютных контрактов. Мы обновили систему «Альфа-Форекс», позволяющую проводить конверсионные операции в режиме он-лайн. Операционный день в регионе продлен с 19:30 до 21:00 по местному времени. Теперь платежи клиентов в рублях, направленные до девяти вечера, банк сможет исполнить текущим днем. Данная доработка была реализована специально для клиентов Сибирского региона», — рассказал управляющий ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Артем Михов.

Розничный бизнес банка в Кузбассе итогам года показал чистую прибыль в размере 7,6 млн долл США. Кредитный портфель розничного бизнеса на 01.01.2017 составил 5,1 млрд руб. По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах, Альфа-Банк удерживает 3-е место в регионе. Этот показатель достиг отметки в 4.2 млрд рублей. Количество активных клиентов розничного блока филиала по итогам года сейчас составляет 121 тыс. человек.

На текущий момент более 700 кузбасских компаний выбрали Альфа-Банк для обслуживания зарплатных проектов: 40 тысяч человек в Кемеровской области получают заработную плату на карты Альфа-Банка.

«В 2016 году мы продолжали удивлять клиентов, начав впервые в России и даже в Европе внедрять в банкоматах бесконтактную технологию MasterCard, с помощью которой можно в одно касание снимать, вносить и переводить наличные, проверять баланс счета. Это удобно, экономит время и может мотивировать применять альтернативу средства оплаты — часы и браслеты с бесконтактной технологией. Наша задача – быть банком первого выбора для наших клиентов», — подчеркнул директор по розничному бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Светлана Головня.

Еще один важный вектор развития банка в регионе — обслуживание компаний малого бизнеса (предпринимателей с годовым оборотом до 350 млн рублей). В данном сегменте операционная прибыль за 12 месяцев 2016 года составила более 130 млн рублей. На начало января 2017 года уже более 3000 предпринимателей стали клиентами Альфа-Банка. Остатки на счетах до востребования предпринимателей на начало года составили более 700 млн руб. Доля Альфа-Банка на рынке банковских услуг Кузбасса для малого бизнеса выросла до 8%. В течение двух лет банк планирует увеличить свою долю в этом сегменте вдвое.

«Наше позиционирование на рынке состоит в том, что мы помогаем развивать бизнес клиентов. Это не просто слова, а конкретный набор инструментов, пакет расчетных и нефинансовых сервисов. В части банковских сервисов мы определили целевые группы клиентов и сделали для них специальные простые решения. В частности, у нас есть пакетные решения «Стартап», «Электронный», инструмент работы с выручкой «Альфа-Cash Ультра». По линии нефинансовых сервисов в каждом городе действует «Клуб Клиентов», в рамках которого клиенты Альфа-Банка получают скидки 10-30% от партнеров клуба, проверенных региональных и федеральных поставщиков», — отметил директор по массовому бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Антон Шемчук.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.