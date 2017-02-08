Президент России Владимир Путин встретился с Алексеем Цыденовым, который был назначен и.о. главы республики Бурятия вместо отправившегося в отставку Вячеслава Наговицына.



В ходе встречи Алексей Цыденов рассказал президенту России, что начинал свою трудовую деятельность на Дальнем Востоке и за время работы в столице контактов с регионами не утратил.

На вопрос Владимира Путина о ситуации в республике Бурятия новый и.о. главы региона сказал: «Хочу сказать, что у республики есть объективные преимущества. Первое – это, конечно, природные с точки зрения развития туризма. Это большой запас востребованных полезных ископаемых, хорошее географическое положение в части приближенности к странам АТР, перспективные рынки. Хороший потенциал у сельского хозяйства, с точки зрения исторического опыта в первую очередь это животноводство. Есть небольшое, но все-таки высокотехнологичное производство, которое в рамках импортозамещения и нынешних реалий тоже имеет достаточно уверенные перспективы», — цитирует его слова сайт kremlin.ru

По мнению Алексея Цыденова, для получения быстрых результатов в республике, в первую очередь, необходимо формировать занятость, и, прежде всего в сферах животноводства и туризма. В дальнейшем, по его словам, можно развивать месторождения полезных ископаемых.

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