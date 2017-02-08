В регионе будут реализованы новые меры финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД). Эти меры инициированы фондом содействия реформированию ЖКХ, реализующим пилотный проект по предоставлению финансовой поддержки на проведение работ с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Участие в пилотном проекте возможно независимо от выбранного собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта. Однако при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора на цели капитального ремонта могут расходоваться только средства этого дома. Таким образом, исходя из условий предоставления финансовой поддержки, оптимальным считается участие в пилотном проекте домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете и накопивших достаточно средств для проведения работ по капитальному ремонту с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Финансовую поддержку планируют предоставлять в виде возмещения части расходов на оплату работ по капремонту МКД с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также возмещения части затрат на уплату процентов за пользование займом или кредитом для оплаты работ по капитальному ремонту.

Основной целью пилотного проекта является стимулирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств собственников с целью обеспечения повышения качества жилья и снижения платежей за коммунальные услуги путем повышения энергетической эффективности.

В числе условий предоставления финансовой поддержки выполнение мероприятий по энергоснабжению и энергоэффективности и достижение целевого показателя экономии затрат на коммунальные ресурсы в размере не менее 10%, завершение работ по капитальному ремонту не позднее 1 ноября 2017 года, соответствие многоквартирного дома ряду установленных требований.

Размер финансовой поддержки может составлять от 200% до 400% размера годовой экономии затрат на коммунальные ресурсы после проведения работ по капитальному ремонту с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Объем финансовой поддержки для многоквартирного дома не может превышать 50% от стоимости работ по рублей.

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