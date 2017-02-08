На имущество ОА «Усолье-Сибирский химфарм завод» наложен арест

Судебные приставы наложили арест на здания химико-фармацевтического завода, расположенного в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

По данным пресс-службы УФССП России по Иркутской области, ОА «Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом» не произведены налоговые отчисления. Накопленная за 2016 года сумма задолженности составила свыше 29 млн рублей.

Судебные приставы-исполнители Усольского районного отдела судебных приставов составили акт описи и ареста административного здания и производственных помещений завода. Имущество организации предварительно оценено в 33 млн рублей.

В настоящее время для установления рыночной стоимости объектов привлечены специалисты-эксперты. После оценки недвижимость будет передана на реализацию, сообщается в ведомстве.

В марте 2014 года Мировой суд города Усолье-Сибирское, в частности, по информации издания Vademecum, вынес постановление о дисквалификации генерального директора Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода Евгения Голятина на один год из-за задолженности по зарплате работникам предприятия в размере 5,674 млн рублей.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.