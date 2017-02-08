Руководителем регионального избирательного штаба Навального стал бывший кандидат в горсовет Новосибирска, заксобрание Новосибирской области и в Госдуму Сергей Бойко. Кампанию могут поддержать и другие политические силы в Новосибирске.

Руководитель регионального отделения незарегистрированной «Партии прогресса» (Алексея Навального) Андрей Гладченко рассказал «КС», что открытие штаба Навального в Новосибирске состоится уже 18 февраля. «Адрес пока назвать не могу, чуть ближе к дате. Но это будет центральная улица города. На открытии, разумеется, ожидаются сам Алексей Навальный и Леонид Волков (глава российского предвыборного штаба Навального. — прим. «КС»)», — отметил Гладченко.

Всего в рамках стартующей президентской кампании Навального в стране открывается 77 региональных штабов. В Новосибирске будет расположен один из крупнейших.

Руководитель новосибирского предвыборного штаба Навального, член центрального совета «Партии Прогресса», предприниматель Сергей Бойко считает, не важно, может ли по существующему закону Алексей Навальный в 2018 году стать зарегистрированным кандидатом в президенты. «Бояться приговора и не вести работу — пассивная позиция. Задача нашей кампании продемонстрировать власти и обществу, что у нас есть достойный кандидат, серьезный соперник, а там и законодательство можно поменять или решения суда пересмотреть», — говорит Сергей Бойко, который в 2015 году ради участия в региональных выборах покинул пост директора новосибирского филиала телеком-оператора «Авантел».

Он отметил, что пока преждевременно говорить, какие другие политические силы в Новосибирске примкнут к кампании. Однако лидер новосибирского отделения «Демократического выбора» Сергей Дьячков заявил в разговоре с корреспондентом «КС», что «Партия прогресса» — «давний и верный союзник «Демвыбора». «Так что наша партия, конечно, поддержит партнеров и будет помогать им по мере имеющихся возможностей. Иного кандидата в президенты России, кроме Алексея Навального, для нас нет. Возможно, формальной коалиции и не будет. Суть важнее формы», — говорит Сергей Дьячков.

Также руководитель новосибирского «Парнас» (эта партия, наряду с «Демвыбором» в 2015 входила в состав Демократической коалиции) Артем Матвеев подчеркнул, что сегодня, 8 февраля, приглашён в офис новосибирской «Партии прогресса» для обсуждения возможных деталей сотрудничества.

Сергей Бойко рассказал, что его задача на февраль-март этого года — знакомство с уже зарегистрированными волонтерами, оценка существующей поддержки Навального в Новосибирске. А уже следуюший этап — плановая работа по расширению известности кандидата, проведение информационной кампании. Как потеплеет, будем проводить привычные мероприятия: ставить уличные кубы, встречаться с бизнесменами, общественными организациями, населением. Основная цель — к декабрю 2017 года собрать по России триста тысяч людей, готовых поставить подписи за выдвижение кандидата», — резюмировал Сергей Бойко.

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