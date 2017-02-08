Сеть итальянских пиццерий выставлена на продажу в Новосибирске

Сеть пиццерий Two Pizza («ТуПицца»), включающая два заведения в Первомайском и Октябрьском районе Новосибирска, выставлена на продажу за 27 млн рублей.

Первая пиццерия сети Two Pizza была открыта в 2012 году в Первомайском районе в микрорайоне Весенний, чуть позже заведение также появилось в Октябрьском районе на улице Кошурникова. Площадь пиццерий составляет 100 и 130 кв. метров. Работают в формате кафе, пицца на вынос и доставка готовых блюд.

Сеть предлагается к продаже за 27 млн рублей в связи, как отмечается в объявлении, «со сменой места жительства собственника». Последним является предприниматель Светлана Аряева.

Отметим, что в прошлом году о выходе в Сибирь с брендом Pizza Hut заявляла компания Yum! Brands Russia (бренды Pizza Hut и KFС). К существующим более чем 40 пиццерий в европейской части России должны были добавиться 7 ресторанов в Красноярске, 13 — в Новосибирске и Томске, а также 6 в Омске. Первый ресторан должен был начать работу в конце 2016 года в Красноярске. Объём инвестиций в открытие одного ресторана в среднем составляет от 12 млн рублей, средний срок окупаемости — от 3,5 лет.

На текущий момент Pizza Hut по-прежнему представлена только в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и подмосковных Химках. В Yum! Brands Russia не смогли дать оперативный ответ о дальнейшем расширении географии сети.

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