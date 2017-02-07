Права работников в Бурятии стали нарушать чаще

В Бурятии почти половина из 5 795 нарушений прав работников приходится на выплату зарплат.

Госинспекцией труда Бурятии подведены итоги проверок за 2016 год.

Данные проверки показали, что случаи задержки зарплаты коснулись почти 4 тысяч служащих, а задержанная сумма превысила 116 млн рублей. Сумма штрафов, которая коснулась руководителей 29 организаций, равна 6 млн рублей.

Замруководителя Госинспекции труда по Бурятии Наталья Михалева пояснила, что такие проблемы фиксируются и в государственных учреждениях. Так, задержка зарплат в прошлом году фиксировалась в Гостехинвентаризации.

В 24 организациях инспекция обнаружила зарплаты ниже МРОТ.

«Когда повышается МРОТ, не все работодатели повышают зарплату, может быть, умышленно, может быть, надеются на правовую неграмотность работников», — объяснила в ходе брифинга Михалева.

Наталья Михалева указала на несколько причин, по которым в республике сложилась такая ситуация. Во-первых, это бюджетное недофинансирование и неудовлетворительное финансовое состояние работодателей. Во-вторых, непринятие мер работодателями по взысканию дебиторской задолженности, а также игнорирование требований трудового законодательства отдельными организациями.

Пресс-служба Госинспекции труда по Бурятии сообщила о привлечении к административной ответственности по итогам проверки более 300 человек.

В сравнении с итогами 2015 года количество нарушений трудового законодательства увеличилось с 4 855 до 5 795.

Добавим, что по сообщению пресс-службы ведомства, за январь 2017 года рассмотрено 420 обращений и жалоб граждан, где больше половины обращений связано с нарушениями в сфере оплаты труда.

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