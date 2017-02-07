Министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов подтвердил «КС», что в настоящее время проходит процесс смены собственников АО «Сибмост».



Напомним, что источники «КС» подтвердили факт совершения сделки по продаже контрольного пакета акций новосибирского АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система». Новые собственники пока окончательно не решили, как в дальнейшем распорядиться приобретенным активом. Перед нынешним генеральным директором компании Сергеем Ксенженко (выходцем из уже обанкроченного «Мостовика»), который продолжает занимать эту должность, поставлена задача подготовить для акционеров меморандум с ответами на ряд ключевых вопросов, стоящих перед «Сибмостом».

Министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов прокомментировал в разговоре с корреспондентом «КС» эту информацию: «Предполагаются изменения в составе собственников. Одним из владельцев акций будет АФК «Система» и другие структуры. Эти организации совместно будут проводить работу по оздоровлению экономической ситуации «Сибмоста». На текущий момент идет процесс оформления документов».

Примечательно, что первый вице-президент «Сибмоста» Владислав Кошкин ранее отмечал «КС», что «на текущий момент никакого изменения в составах акционеров «Сибмоста» нет», и что компания ведет переговоры по реструктуризации задолженности с банками и другими кредиторами.

В пресс-службе головного офиса «Сбербанка» в Москве в ответ на запрос «КС» отметили, что «никаких решений по этому вопросу (ситуации с «Сибмостом») ещё не принято».

«КС» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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