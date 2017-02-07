В Новосибирске планируют запустить городской инвестиционный портал, который поможет в вопросах привлечения вложений в регион.

Напомним, что в январе мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании обозначил задачи на 2017 год, среди которых особо отметил один из показателей эффективности работы властей — степень инвестиционной привлекательности города. Продолжение работ по созданию инвестиционного портала, по мнению мэра, поможет потенциальным инвесторам в удобной форме получать сведения о нуждах города и об условиях сотрудничества с городскими властями.

3 февраля 2017 года прошло собрание депутатов городского совета в ходе которого, в том числе, обсуждалась работа над созданием городского инвестиционного портала. Начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии Лариса Уткина высказала мнение, что система привлечения инвесторов в экономику города нуждается в доработке.

Лариса Уткина рассказала о заключении соглашения с областным правительством по привлечению бизнесменов и созданию инвестиционной привлекательности города. «Оно предполагает, что региональное правительство и мэрия направит совместные усилия на то, чтобы инвесторам было действительно понятно, к кому обращаться и какие действия необходимо предпринять. Но мы только в начале этого пути», — цитирует Уткину официальный сайт мэрии города Новосибирска.

Инвестиционный портал, по словам Анатолия Локтя, призван помочь привлечь финансовые вложения и повысит привлекательность города для бизнесменов.

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