«Золотая Корона», ПАО Сбербанк, Mastercard и МУП Новосибирска «Пассажиртрансснаб» сообщают о запуске пилотного проекта по оплате проезда на наземном транспорте банковскими картами с бесконтактной технологией.

Опробовать это современное решение можно на 2-м троллейбусном маршруте МКП «Горэлектротранспорт». Стоимость поездки такая же, как при покупке разового билета.

Проект реализуется на новых транспортных терминалах, тестирование которых проходит с февраля 2016 года в общественном транспорте Новосибирска. Данные устройства теперь могут принимать безналичную оплату не только по транспортным картам системы «Электронный проездной – Новосибирск», но и по банковским картам международных платежных систем, поддерживающих бесконтактные технологии. Кроме того, новое технологическое решение позволяет оплачивать проезд с помощью смартфона, используя системы бесконтактных платежей Samsung Pay и Apple Pay.

Программное обеспечение, позволяющее принимать в общественном транспорте оплату в одно касание, было разработано специалистами платежной системы «Золотая Корона». Процессинг банковских карт, а также предоставление онлайн-сервисов для пассажира и транспортного оператора осуществляет ПАО Сбербанк.

Для удобства пользователей – и пассажиров, и компании-перевозчика – на сайте транспортного оператора размещена страница с личным кабинетом пассажира, где владелец карты сможет увидеть историю своих поездок, распечатать билет, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы о функционировании сервиса.

По результатам пилотного проекта по внедрению бесконтактной оплаты в наземном транспорте Новосибирска планируется провести его промышленное масштабирование как на муниципальном, так и на коммерческом транспорте, а также на транспортных средствах малой вместимости (маршрутные такси). С апреля 2016 года бесконтактная технология оплаты действует в метрополитене Новосибирска – проект реализован в рамках совместной работы Mastercard и ПАО Сбербанк по развитию транспортной инфраструктуры в России.

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