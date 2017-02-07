На встрече, состоявшейся 2 февраля в выставочном зале Архитектурного университета в рамках дискуссионной площадки «Городские приоритеты», жители Новосибирска, представители мэрии, депутаты, сотрудники автоинспекции, а также эксперты и общественники, обсудили качество и безопасность новосибирских дорог. Мнения и предложения горожан будут учтены при планировании развития городской дорожной сети.

Дорожная инфраструктура — одна из болевых точек, споры вокруг которой, кажется, не прекратятся никогда. Именно поэтому такое повышенное внимание общественности к проблемам Новосибирских дорог не стало сюрпризом для организаторов. Впрочем, все мероприятия в рамках «городской дискуссионной площадки» традиционно проходят при аншлаге.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, активный участник форума, в своем вступительном слове выразил надежду на активность общественников, упомянув о том, что после предыдущей дискуссии по теме «Городской транспорт» они получили более сорока предложений. а также принято решение о создании аналитической группы при профильном департаменте мэрии.

Глава города отметил, что вопрос с участием Новосибирска в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» на сегодня уже практически решен.

В Новосибирске сегодня по различным данным от 45 до 50 очагов аварийности. Согласно новой федеральной программе уже в ближайшие два года их количество необходимо уменьшить вдвое. А к концу действия программы, — январю 2025 года, — в Новосибирске они должны быть сведены к минимуму. На эти и другие цели для ремонта и реконструкции дорожной сети город уже в текущем году получит более 1 млрд. рублей. Часть этих денег поступит из федерального бюджета, часть из будет профинансирована из бюджета города и области. Впрочем, эксперты усомнились в том, что этих средств будет достаточно. Данные специалистов дорожного комплекса это подтверждают.

О причинах этого, рассказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский. «Общая площадь дорог в Новосибирске 12 млн. квадратных метров. Согласно распоряжению Минтранса о межремонтном периоде, каждый год мы должны ремонтировать 1 млн. кв.м. и 300 тыс. кв. м. по текущему ремонту. Но больше 1 млн. мы делали только в 2015 и 2016 году за счет использования новых технологий. Всего за 12 лет, с 2004 года до конца 2016-го года мы сделали 10 млн., а по нормативам должны были 15. Таким образом, на сегодня мы имеем около 5 млн. кв. м. «недоремонта» дорожного покрытия города Новосибирска», — пояснил Юрий Алексеевский.

Уже в 2017 году, благодаря полученным федеральным ресурсам, должны быть проведены работы на улицах: Петухова, Восход, Мочищенском шоссе, Немировича-Данченко, Никитина, Красном проспекте, Авиастроителей, Шлюзовой и Станционной.

Кстати, не все деньги на реализацию федеральной программы предназначены для дорожного ремонта. Часть эти средств будет направлена на установку светофоров, пешеходных ограждений и реконструкцию перекрестков. Это тоже проблема, о которой говорили участники дискуссионной площадки. Как и об устройстве внутриквартальных проездов, ремонте дорог внутри дворов. Обратили внимание общественники и на уборку снега. Присутствовавший на мероприятии представитель ТОС «Плющихинский» посетовал на сужение проезжей части из-за гигантских сугробов. И это на единственной дороге, связывающей с городскими магистралями крупнейший жилмассив Новосибирского правобережья, где сегодня проживает более 35 тысяч человек.

Там же, в ходе дискуссии, предлагались и варианты решения транспортных узлов. Например, что касается «Плющихинского», то здесь решением может стать расширение улицы Авиационной.

Есть планы и по развитию дорожной сети на левом берегу Новосибирска. В текущем году запланировано строительство продолжения улицы Титова до жилого массива «Чистая Слобода». Станет на несколько километров длиннее и улица Петухова, которую обещают продлить до микрорайонов «Акатуйский» и «Матрешки».

Предложения и пожелания по развитию дорожной сети города, которые поступят от горожан на почту будут учтены, пообещал мэр.

«Мы ведем постоянный мониторинг. Делаем обследования и понимаем, какие проблемы требуют первоочередного решения. Тем не менее, мы разговариваем с новосибирцами, ждем предложений и замечаний.. Спорных и горячих точек много. А площадка позволяет высказывать свое мнение. И поэтому мы каждый раз ждем разговора, острого, как всегда. Любые мнения допускаются. Одно условие: говорить по теме и укладываешься в регламент», — отметил мэр.

Следующая дискуссионная площадка будет посвящена развитию социальной инфраструктуры. Она пройдет 9 февраля в НГУАДИ в 17-00. Вся информация на сайте.

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