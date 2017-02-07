Задача на смекалку. «День, к которому готовятся. День, которого ждут. День, когда все или ничего». Думаете, выборы президента в России? Нет. В США? Трамп тут ни при чем. Вступительный экзамен в престижный ВУЗ? Тоже нет.

Недели подготовки, работа с ассортиментом, приём дополнительных продавцов, волнение за результат – все это все про владельцев цветочных салонов, парфюмерных и ювелирных магазинов. 8 марта – день икс для предпринимателей. Это дата, когда выручка бизнесменов достигает максимума. К празднику все стараются подойти во всеоружии: в холодильных камерах охапки роз и тюльпанов, на полках красиво упакованные парфюмерные наборы. Кажется, что все готово. Но вот приходит один клиент, другой, третий… и разочарованные они идут к конкурентам. И дело вовсе не в товаре или персонале, причина – отсутствие терминала для приема безналичных платежей.

Оплата товаров и услуг банковскими картами уже давно стало нормой. Так в 2016 году для физических лиц выпустили в 1,5 раза больше карт, чем в 2015-м. Чтобы все ваши планы по выручке в праздничные дни не остались лишь в мечтах, о подключении аппарата нужно задуматься заранее. В УБРиР сделать это просто. Необходимо лишь на сайте заполнить заявку на подключение услуги «Торговый эквайринг» и через 3 дня у вас будет стоять терминал. Оборудование банк предоставляет бесплатно.

А если терминал у вас уже подключен, но комиссия обслуживающего банка высока, обратите внимание на выгодные условия от УБРиР. Комиссия от 1,6% при использовании собственного терминала. Это ниже, чем у банков из первой пятерки. При наличии нескольких терминалов у бизнесменов есть возможность сэкономить до 15%, так как комиссия взымается от суммарного оборота всех устройств, а не с каждого в отдельности. На текущий момент терминалы УБРиР установили уже более 10000 клиентов.

Для сезонного бизнеса и предпринимателей, которые доставляют свои товары до клиента, нет смысла устанавливать традиционный стационарный терминал. Идеальное решение в таком случае – мобильный эквайринг. Подключить легкий переносной терминал LifePay можно в любом офисе УБРиР в Екатеринбурге. Стоимость оборудования — всего 3 990 рублей. Для приема платежей достаточно лишь скачать приложение и подключить устройство к смартфону через разъем для наушников. В период предпраздничного ажиотажа переносные устройства позволят увеличить обороты бизнеса и привлечь новых клиентов.

Поздравляем всех с предстоящими праздниками и желаем роста доходов, стабильности и лояльных покупателей!

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