На очередном судебном заседании по делу экс-губернатора Василия Юрченко, состоявшемся во вторник 7 сентября в Центральном районном суде Новосибирска, в качестве свидетеля защиты был допрошен эксперт управделами правительства НСО Алексей Беспаликов. Основные вопросы касались периода его деятельности на посту первого заместителя губернатора Новосибирской области в 2004-2005гг. На заседании присутствовал корреспондент «КС».

Допрос продолжался чуть более часа. Адвокат экс-губернатора Василия Юрченко Александр Балян интересовался у свидетеля защиты Алексея Беспаликова деталями передачи в аренду под строительство земельного участка под зданием кожвендиспансера, по улице Чаплыгина, 54. Как подтвердил Алексей Беспаликов, на участок претендовала компания «Русские отели». От имени этой компании контакты с правительством области под руководством Виктора Толоконского осуществлял бывший депутат Государственной думы Валентин Бобырев, которого Беспаликов назвал человеком Олега Дерипаски.

«Других претендентов, кроме Дерипаски на этот участок не было, — отвечая на вопрос адвоката, рассказал Алексей Беспаликов. — Наоборот, губернатор Виктор Толоконский говорил в кулуарах, что готов отдать участок даже бесплатно, лишь бы привлечь инвестора с деньгами».

Также в ходе заседания звучали вопросы, касающиеся характера взаимоотношений между бывшим в то время первым заместителем главы региона Василием Юрченко и возглавлявшим департамент имущественных и земельных отношений НСО Олегом Галлямовым.

«Я не могу сказать, что между Юрченко и Галлямовым существовал какой-то антагонизм, — рассказал Алексей Беспаликов. — А вот губернатор Толоконский нередко подвергал критике работу департамента Галлямова».

По показаниям Алексея Беспаликова, затраты на подготовку проектной документации и инфраструктуры составили около 70 млн. рублей. Отвечая на вопрос прокурора, подвергшего сомнению подлинность расходных документов на упомянутую сумму, Алексей Беспаликов ответил, что хотя и держал их в руках, но лично не экспертизы не проводил. А после 2005 года перешел в Областной совет и больше не имел отношения к работе правительства.

«КС» будет следить за ходом процесса.

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