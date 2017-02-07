Уже во второй половине мая в Новосибирске откроется оптово-розничный комплекс плодоовощной продукции из Узбекистана. На первых этапах открытия планируются поставки от 75 тыс. т продукции в год.

Ежегодно Новосибирская область потребляет около 300-320 тысяч тонн продукции агропромышленного производства Узбекистана. 250 тысяч тонн из них проходит через Хилокский рынок. Режим «зелёного коридора», договоренность по созданию которого достигнута, позволит оптимизировать временные затраты на прохождение контроля и тем самым увеличить объемы поставок. Меморандум о сотрудничестве в целях увеличения поставок был подписан в результате рабочей поездки губернатора Владимира Городецкого в Республику Узбекистан.

Так, в мае на Мочищенском шоссе начнет свою работу ТД «Узагэкспорт-Сибирь» на площадке торгово-складского комплекса «Импульс» с овощами и фруктами из Узбекистана. Экспортом свежей и переработанной плодовоовощной продукции будет заниматься агропромышленный холдинг «Узагроэкспорт». В его ассортимент будут входить томаты, огурцы, клубника, черешня, абрикосы и другие культуры.

Соглашение о круглогодичной поставке через торговый дом было подписано по итогам переговоров. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил логистические мощности города, которые, по его словам, упростят и сделают дешевле поставку фруктов и овощей в соседние регионы.

Кроме того, в ходе визита губернатора в Республику стороны договорились о возможных встречных поставках в области гофропродукции, необходимой для производства упаковки и биопрепаратов для аграрного сектора Узбекистана.

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