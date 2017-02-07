Оздоровительный комплекс «Все бани мира», открытый в 2002 году на улице Ватутина, выставлен на продажу в Новосибирске за 62 млн рублей.

Банный комплекс «Все бани мира» был открыт в Новосибирске на улице Ватутина в 2002 году напротив торгового центра «МЕГА».

Согласно данным объявления, на продажу выставлено отдельно стоящее трехэтажное здание с цокольным помещением площадью 1192 кв. метра, 10 банных номеров, пять гостиничных номеров, три бассейна, аквазона, кроме этого, бар, три офисных кабинета и склад. Заявленная стоимость объекта – 62 млн рублей. Банный комплекс занимает земельный участок 20 соток.

По информации ЕГРЮЛ, владельцами комплекса являются Ольга Плотникова (17,5%), Дмитрий Терещенко (13,4%), Андрей Смоляков (38,8%) и Александр Закусило (30,3%).

В 2ГИСе отмечается, что на данный момент в Новосибирске работает порядка 346 организаций в сегменте саун и бань.

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