Руководитель республики Бурятия Вячеслав Наговицын на встрече с журналистами заявил, что не планирует выдвигаться на третий срок, а также в ближайшее время хочет обратится к президенту России с просьбой о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает ИА ТАСС.



«Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике, — пояснил глава Бурятии. — Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение — не баллотироваться на третий срок. Считаю, что я честно отработал два срока. И считаю, это достаточно. Во всем мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна».

Напомним, что о возможной отставке Вячеслава Наговицына стало известно еще вчера.

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