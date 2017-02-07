В Санкт-Петербурге назначена реализация личного имущества директора Новосибирского оперного театра Владимира Кехмана, признанного банкротом как физическое лицо.



Открытый аукцион состоится 17 марта, заявки на участие принимаются до 15 марта. Шаг торгов составляет 5 %. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротствте.

В качестве лотов представлены: запонки за 260 тыс руб., икона в металлическом окладе за 425 тыс руб. и портрет Владимира Кехмана в рамке за 12 384 руб. Кроме того, на торги выставлены права требования к ЗАО «Группа Джей Эф Си» и ЗАО «Бонанза Интернэшнл» номинальной стоимостью 86 млн руб. и 14 млн руб. соответственно.

Напомним, что экс-руководитель компании JFC Владимир Кехман был признан банкротом как физическое лицо. После завершения процедуры реализации имущества он может лишиться должности директора Новосибирского государственного театра оперы и балета.

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