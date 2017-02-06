В 2016 году возбуждено 81 уголовное дело, связанное в невозвращением денежных средств в Россию, либо их незаконным выводом за границу, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

По итогам прошлого года сибиряки вывели за рубеж в 1,6 раза больше денежных средств, нежели в 2015. По данным Управления, в 2016 году невозврат валюты в Сибири составил 10 млрд 431 млн рублей (в 2015 году — 6 млрд. 145 млн. рублей), из них только в Новосибирске – 8 млрд 407 млн рублей, в то время как в 2015 году для Новосибирска эта сумма была равна 1 млрд. 232 млн.

Зачастую средства из России выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию.

Как происходит процесс перевода средств за границу? Об этом рассказал начальник Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Александр Миюшов.

«Для того чтобы вывести денежные средства за рубеж, нарушители закона, как правило, заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании. Затем для оплаты данного товара денежные средства перечисляются на счета иностранных контрагентов. Срок действия контракта истекает, товар на территорию России не ввозится, однако компания не предпринимает каких-либо действий, для того чтобы вернуть перечисленные деньги».

Кроме того, он отметил, что «для подобных махинаций обычно используются фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц».

Сибирская оперативная таможня отчиталась, что в 2016 году было возбуждено 8 уголовных дел, связанных с незаконным образованием юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и 51 уголовное дело, связанное с незаконным использованием документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Так, была прекращена незаконная деятельность 60 фирм-однодневок и выявлены 18 граждан, которые предоставляли свои документы для незаконного создания юридических лиц.

27 уголовных дел в регионе было возбуждено также по статье 193.1 УК РФ (перевод валюты за рубеж с использованием подложных документов). По сравнению с итогами 2015 года этот показатель увеличился и составил 27 уголовных дел в 2016 г. против 18 – в 2015 г. Однако показатель объема незаконно переведенной валюты в 2016 году снизился и составил 1, 04 млрд рублей (из них 0,8 млрд рублей — в Новосибирске). В 2015 эта сумма равнялась 1,2 млрд рублей (из них 0,9 млрд рублей — в Новосибирске).

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